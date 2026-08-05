Деньги заходят на PayPal: как ФЛП официально вывести средства и избежать ошибок
Физические лица-предприниматели (ФЛП), которые получают оплату за свои услуги через международную платежную систему PayPal, должны учитывать тип оформленного счета, поскольку от этого зависит порядок налогообложения дохода.
Как пояснили в Государственной налоговой службе, если ФЛП использует предпринимательский счет PayPal, открытый в 2022 году, полученные средства необходимо перевести на предпринимательский банковский счет в Украине до окончания текущего квартала. После этого доход облагается по правилам упрощенной системы — единым налогом и военным сбором.
Если же в PayPal зарегистрирован личный счет физического лица, полученные средства считаются доходом гражданина. В таком случае они облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 18% и военным сбором в размере 5%. Для этого необходимо подать декларацию об имущественном состоянии и доходах до 1 мая года, следующего за отчетным.
В налоговой также отмечают, что средства, полученные от внешнеэкономической деятельности, включаются в доход ФЛП только при условии их последующего перечисления на предпринимательский счет в украинском банке. Если же деньги остаются на счете в международной платежной системе или поступают на личный банковский счет, они облагаются налогами по правилам, установленным для физических лиц.
Датой получения дохода считается день зачисления средств на счет в международной платежной системе. Если доход получен в иностранной валюте, его пересчитывают в гривну по официальному курсу Национального банка Украины, действовавшему на дату поступления средств.
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