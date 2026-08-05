Социальный отпуск для иностранцев: кто имеет право и какие условия

Иностранным гражданам, официально трудоустроенным в Украине, предоставляются отпуска на тех же условиях, что и гражданам Украины.

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Иностранцы, которые официально трудоустроены в Украине и работают на основании разрешения на применение труда, имеют такие же трудовые права, как и граждане Украины. Это касается и права на социальные отпуска, в том числе дополнительный оплачиваемый отпуск для работников, имеющих детей.

Согласно Закону Украины «Об отпусках» №504/96-ВР от 15 ноября 1996 года, иностранные граждане, официально работающие в Украине, имеют право на все виды отпусков на общих основаниях. Речь идет о ежегодных, социальных, учебных, дополнительных отпусках, а также отпусках без сохранения заработной платы.

В частности, работник-иностранец, являющийся отцом двоих детей, может воспользоваться правом на дополнительный оплачиваемый социальный отпуск при условии соблюдения требований законодательства. Одним из условий является то, что другой из родителей не воспользовался таким же правом.

Право иностранцев на трудовые гарантии наравне с гражданами Украины также закреплено статьей 54 Закона Украины «О международном частном праве» №2709-IV, если иное не предусмотрено законом или международными договорами Украины. Кроме того, вопросы трудоустройства иностранцев регулируются Законом Украины «О занятости населения» №5067-VI, который определяет порядок получения разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства.