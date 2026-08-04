Владимир Зеленский рассчитывает, что секретарь СНБО вместе с должностными лицами и военными придаст больше оперативности и содержательности всей работе по подготовке к зиме.

Фото: president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский официально представил нового секретаря СНБО Игоря Клименко.

Глава государства подчеркнул, что Клименко доказал свою эффективность работой в Министерстве внутренних дел Украины.

«По своей природе МВД Украины — это система структур безопасности и спасательных служб, которые управляются и координируются именно министром внутренних дел. Игорь очень хорошо координировал их работу. Теперь в СНБО Украины именно такую координационную функцию необходимо максимально усилить», — сказал он.

Владимир Зеленский рассчитывает, что секретарь СНБО вместе с премьер-министром, всеми необходимыми должностными лицами, командой Офиса, военными и специальными службами придаст больше оперативности и содержательности всей работе по подготовке к зиме.

«Ожидаю более предметного и слаженного взаимодействия между всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины. Украине необходимо максимально быстро провести всю подготовительную работу для локализации в Украине производства средств ПВО, необходимых нам ракет и другого дополнительного вооружения. Нужно уделять больше внимания киберугрозам, которые исходят от России, противодействовать российской дезинформации и информационным операциям, которые они проводят.

Ожидаю от Игоря Клименко предложений о том, какие решения необходимо принять ради достижения больших результатов для Украины», — добавил он.

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