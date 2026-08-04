Больница или амбулаторное лечение: Минздрав изменил подход к госпитализации

В Украине будут действовать новые правила госпитализации, лечения и выписки.

Фото: МОЗ

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Минздрав приказом № 1044 утвердил новый Стандарт госпитализации, перевода и выписки пациентов из стационара. Документ станет обязательным для всех учреждений здравоохранения независимо от формы собственности и врачей-ФЛП, оказывающих специализированную медицинскую помощь.

Министерство здравоохранения сообщило, что документ унифицирует подходы к плановой и экстренной госпитализации, продолжению стационарного лечения, переводу и безопасной выписке взрослых пациентов.

Отмечается, что критерии госпитализации существовали и ранее — в клинических протоколах, отраслевых стандартах и локальных документах медицинских учреждений. Однако они не были объединены в единую систему. Из-за этого решения могли зависеть от практики конкретного учреждения, что иногда приводило как к отказам в госпитализации пациентам, которые в ней нуждались, так и к необоснованному пребыванию в стационаре людей, которые могли безопасно лечиться амбулаторно. Отсутствие унифицированных подходов также могло вызывать различное толкование решений пациентами, медицинскими работниками и органами контроля.

«Это первый в Украине Стандарт, который объединяет соответствующие критерии в сквозную систему и охватывает весь маршрут взрослого пациента — от решения о госпитализации до продолжения лечения, перевода или выписки. Стандарт является обязательным для учреждений здравоохранения всех форм собственности, оказывающих специализированную медицинскую помощь взрослым, а также для физических лиц — предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление медицинской практики», — заявили в Минздраве.

«Новый Стандарт — не об ограничении госпитализации или сокращении медицинской помощи. Если состояние человека требует круглосуточного наблюдения, сложного лечения или вмешательства, которое невозможно безопасно провести амбулаторно, пациента должны госпитализировать. В то же время больничная койка сама по себе не является лечением — результат обеспечивают диагностика, необходимая терапия, медицинские вмешательства и работа команды. Наша задача — чтобы каждый человек получал помощь в надлежащем месте и в соответствии со своим состоянием, а стационар всегда оставался доступным для пациентов с острыми и тяжелыми состояниями», — подчеркнул министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

В основе Стандарта — действующие рекомендации ведущих международных профессиональных обществ по каждому клиническому направлению, в частности рекомендации Европейского общества кардиологов, Surviving Sepsis Campaign, KDIGO, ILAE и других профессиональных организаций.

Методология оценки обоснованности госпитализации учитывает международный инструмент Appropriateness Evaluation Protocol, адаптированные подходы которого на протяжении десятилетий используются в системах здравоохранения многих стран мира.

Решение врача остается определяющим

Критерии не работают как автоматический алгоритм и не заменяют индивидуальное клиническое решение. Врач оценивает общее состояние пациента, динамику заболевания, результаты обследований, сопутствующие болезни, риски амбулаторного лечения и возможности конкретного медицинского учреждения. Формальное соответствие или несоответствие отдельному критерию само по себе не означает автоматической госпитализации или отказа в ней. Окончательное решение принимает врач с учетом всей клинической картины.

Стандарт предусматривает, что основаниями для стационарного лечения могут быть:

потребность в круглосуточном медицинском наблюдении;

необходимость непрерывного мониторинга жизненно важных функций;

проведение инвазивных или высокорисковых вмешательств;

лечение, которое невозможно безопасно обеспечить амбулаторно;

отсутствие доступной и безопасной амбулаторной альтернативы;

критические показатели дыхания, кровообращения, сознания или результатов лабораторных исследований.

Отдельные критерии определены для кардиологических, неврологических, инфекционных, хирургических, гастроэнтерологических, урологических, акушерских, педиатрических и других состояний.

Если окончательное решение невозможно принять сразу, Стандарт предусматривает режим медицинского наблюдения продолжительностью до 24 часов. За это время врачи проводят необходимую диагностику, оценивают состояние пациента в динамике и определяют дальнейший маршрут: госпитализацию, перевод в профильное отделение либо продолжение лечения амбулаторно.

Отступление от критериев и социальные показания

Врач может обоснованно отступить от формальных критериев, если для этого имеются клинические основания либо значимые социальные риски, влияющие на безопасность пациента. В Реестре медицинских записей врач должен указать основания такого решения, ожидаемую пользу, возможные риски и срок повторной оценки состояния.

Отдельно Стандарт впервые системно регулирует госпитализацию по социальным показаниям. Ранее единых, отдельно определенных оснований для таких решений не существовало. Речь идет о ситуациях, когда амбулаторное лечение может быть опасным либо практически невозможным из-за:

отсутствия безопасного жилья, отопления, воды, электроэнергии или связи;

риска насилия;

неспособности человека к самообслуживанию и отсутствия надлежащего ухода;

невозможности безопасно контролировать лечение инсулином, кислородом, антикоагулянтами либо парентеральными лекарственными средствами;

отсутствия доступа к необходимому оборудованию или медицинским услугам на дому;

невозможности пройти повторный осмотр из-за отсутствия транспорта или связи;

отсутствия своевременного доступа к первичной медицинской либо социальной помощи.

В таких случаях возможна временная госпитализация с привлечением социальных служб и повторной оценкой ситуации. Это важный механизм защиты людей в сложных жизненных обстоятельствах: социальные риски, из-за которых лечение вне больницы может быть опасным, не должны игнорироваться.

Выписка не означает прекращение помощи

Основным критерием выписки является отсутствие необходимости в круглосуточном наблюдении врача и возможность безопасно продолжить лечение амбулаторно. Целесообразность пребывания пациента в стационаре должна оцениваться ежедневно, однако это не означает автоматическую или преждевременную выписку. Если пациент по-прежнему нуждается в круглосуточном наблюдении, постоянном мониторинге либо лечении, невозможном вне больницы, стационарная помощь продолжается столько, сколько этого требует его состояние.

После выписки медицинская помощь не прекращается, а меняется ее формат. Семейный врач остается основной точкой контакта, контролирует состояние пациента, сопровождает лечение, назначает необходимые обследования и при необходимости направляет к профильному специалисту, на повторный осмотр либо госпитализацию.

Госпитализация детей

Решение о госпитализации детей врач принимает индивидуально, с учетом возраста, состояния и всех клинических обстоятельств. Отдельно Стандарт учитывает фактор, который в педиатрии часто непосредственно влияет на результат лечения, — способность семьи обеспечить надлежащий и безопасный уход.

Если организовать такой уход дома невозможно либо родители или законные представители не уверены, что смогут своевременно распознать опасные симптомы, — это может быть самостоятельным основанием для госпитализации ребенка.

Введение единых критериев должно повысить обоснованность и прозрачность клинических решений, обеспечить непрерывность лечения и помочь рационально использовать коечный фонд, оборудование и время медицинских работников. Речь идет не об уменьшении объема медицинской помощи, а о ее предоставлении в надлежащем месте, в необходимом объеме и в соответствии с состоянием конкретного человека.

«Стандарт не устанавливает тарифы, правила оплаты медицинских услуг или количество больничных коек», — добавили в Минздраве.

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