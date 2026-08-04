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Как защитить недвижимость от незаконных регистрационных действий

18:27, 4 августа 2026
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Владелец объекта недвижимого имущества имеет право обратиться к государственному регистратору или нотариусу с заявлением о запрете совершения регистрационных действий в отношении собственного объекта недвижимого имущества.
Как защитить недвижимость от незаконных регистрационных действий
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Владелец недвижимого имущества может временно запретить совершение регистрационных действий в отношении своего имущества. Такой механизм может быть полезен, в частности, в случае возникновения риска незаконной продажи, переоформления права собственности либо совершения иных регистрационных действий без ведома владельца. Об этом сообщил Департамент государственной регистрации исполнительного комитета Кременчугского городского совета.

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Как установить запрет?

Владелец объекта недвижимого имущества имеет право обратиться к государственному регистратору или нотариусу с заявлением о запрете совершения регистрационных действий в отношении собственного объекта недвижимого имущества.

Такое заявление незамедлительно регистрируется в базе данных заявлений Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. В отношении такого объекта регистрационные действия приостанавливаются на основании заявления. Такой запрет носит временный характер: владельцу также предоставляется 15 календарных дней для подачи государственному регистратору вступившего в законную силу судебного решения о запрете совершения регистрационных действий. Если в течение указанного срока судебное решение не будет подано, государственный регистратор принимает решение о возобновлении регистрационных действий в отношении соответствующего объекта недвижимого имущества.

Можно ли повторно установить такой запрет?

Да. Повторная подача владельцем заявления о запрете совершения регистрационных действий в отношении того же объекта недвижимого имущества возможна через 5 календарных дней после окончания 15-дневного срока.

Вместе с тем закон устанавливает ограничения: заявление не принимается, если не установлена личность заявителя, не подтверждена принадлежность объекта недвижимого имущества заявителю на праве собственности либо не истек предусмотренный законом пятидневный срок.

Достаточно ли только решения суда о запрете?

Нет, само по себе принятие судебного решения не является достаточным для обеспечения его реализации в Государственном реестре прав. Закон прямо предусматривает, что судебное решение либо заявление владельца о запрете совершения регистрационных действий регистрируются в Государственном реестре прав.

«Сам факт наличия судебного решения еще не означает, что информация о запрете уже внесена в Государственный реестр прав.

Поэтому в случае установления судом запрета на совершение регистрационных действий рекомендуем обратиться к государственному регистратору либо нотариусу для совершения предусмотренных законом регистрационных действий», — добавили в ведомстве.

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нотариус

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