Как защитить недвижимость от незаконных регистрационных действий

Владелец объекта недвижимого имущества имеет право обратиться к государственному регистратору или нотариусу с заявлением о запрете совершения регистрационных действий в отношении собственного объекта недвижимого имущества.

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Владелец недвижимого имущества может временно запретить совершение регистрационных действий в отношении своего имущества. Такой механизм может быть полезен, в частности, в случае возникновения риска незаконной продажи, переоформления права собственности либо совершения иных регистрационных действий без ведома владельца. Об этом сообщил Департамент государственной регистрации исполнительного комитета Кременчугского городского совета.

Как установить запрет?

Владелец объекта недвижимого имущества имеет право обратиться к государственному регистратору или нотариусу с заявлением о запрете совершения регистрационных действий в отношении собственного объекта недвижимого имущества.

Такое заявление незамедлительно регистрируется в базе данных заявлений Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. В отношении такого объекта регистрационные действия приостанавливаются на основании заявления. Такой запрет носит временный характер: владельцу также предоставляется 15 календарных дней для подачи государственному регистратору вступившего в законную силу судебного решения о запрете совершения регистрационных действий. Если в течение указанного срока судебное решение не будет подано, государственный регистратор принимает решение о возобновлении регистрационных действий в отношении соответствующего объекта недвижимого имущества.

Можно ли повторно установить такой запрет?

Да. Повторная подача владельцем заявления о запрете совершения регистрационных действий в отношении того же объекта недвижимого имущества возможна через 5 календарных дней после окончания 15-дневного срока.

Вместе с тем закон устанавливает ограничения: заявление не принимается, если не установлена личность заявителя, не подтверждена принадлежность объекта недвижимого имущества заявителю на праве собственности либо не истек предусмотренный законом пятидневный срок.

Достаточно ли только решения суда о запрете?

Нет, само по себе принятие судебного решения не является достаточным для обеспечения его реализации в Государственном реестре прав. Закон прямо предусматривает, что судебное решение либо заявление владельца о запрете совершения регистрационных действий регистрируются в Государственном реестре прав.

«Сам факт наличия судебного решения еще не означает, что информация о запрете уже внесена в Государственный реестр прав.

Поэтому в случае установления судом запрета на совершение регистрационных действий рекомендуем обратиться к государственному регистратору либо нотариусу для совершения предусмотренных законом регистрационных действий», — добавили в ведомстве.

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