Зеленский с Корецким и другими должностными лицами определили направления для интенсивной работы с ЕС

Владимир Зеленский: необходимо выстраивать отношения на всех уровнях таким образом, чтобы Украина получила необходимые пакеты и решения в поддержку устойчивости этой зимой.

Фото: president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с должностными лицами определил направления для более интенсивной работы с Европейским Союзом.

Глава государства напомнил, что в этом году уже были открыты два кластера в переговорах о вступлении Украины в Европейский Союз, и страна готовится к открытию еще четырех кластеров.

«С нашей стороны сделано все, чтобы решение было положительным. Вместе с Премьер-министром Сергеем Корецким, новым вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволодом Ченцовым и профильными заместителями руководителя Офиса Сергеем Кислицей и Игорем Жовквой договорились о трех приоритетах, которые в дальнейшем должны быть реализованы», — сказал он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина работает именно на полноценное вступление в Европейский Союз и рассматривает это не только как политическую или экономическую задачу, но и как задачу безопасности — и для Украины, и для Европейского Союза.

«Именно со вступлением Украины в Европейский Союз исчезает та геополитическая неопределенность, которой Россия пользовалась на протяжении нескольких десятилетий, чтобы сеять дестабилизацию и в Украине, и в Европейском Союзе. С другой стороны, вместе с украинской силой Европейский Союз приобретает необходимые возможности в сфере безопасности, что позволяет усилить европейский компонент евроатлантического сообщества», — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что уже сейчас необходимо максимально использовать все возможности секторальной интеграции Украины в Европейский Союз.

«Украина должна восприниматься всеми европейцами как неотъемлемая часть привычных европейских процессов, и это должно подталкивать наше политическое движение и решения лидеров и стран.

Третье: конечно, необходимо выстраивать отношения на всех уровнях таким образом, чтобы Украина получила необходимые пакеты и решения в поддержку устойчивости этой зимой. Отношения с Брюсселем и европейскими институтами, столицами Европы, громадами в странах Европы должны быть практичными — о том, что действительно может поддержать защиту жизни в Украине. Рассчитываю на результаты», — добавил Президент.

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