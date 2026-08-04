Денис Маслов: еще 17 ратификаций необходимы для вступления в силу Конвенции о компенсационной комиссии для Украины

Министр юстиции подчеркнул, что Компенсационный механизм должен стать универсальным инструментом для государств, ставших жертвами неспровоцированной агрессии.

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Министр юстиции Украины Денис Маслов заявил, что реальные выплаты пострадавшим от российской агрессии в соответствии с Международным компенсационным механизмом и создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины станут тем сдерживающим фактором, который сможет удержать агрессора от дальнейшего совершения преступления агрессии. Об этом он заявил во время ежегодного совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины «Восстановление мира и лидерство Украины», которое состоялось в Киеве.

Министр юстиции подчеркнул, что Компенсационный механизм должен стать универсальным инструментом для государств, которые становятся жертвами неспровоцированной агрессии.

«Сегодня, на третьем году работы Реестра убытков, мы имеем 21 открытую категорию и почти 180 тысяч заявлений. Эта статистика точно не соответствует объему ущерба, причиненного РФ, и количеству пострадавших. Мы должны объединить наши усилия, чтобы каждый пострадавший наконец получил реальное возмещение. Только так мы сможем восстановить справедливость. Как только украинцы получат первые выплаты, поток заявлений сразу возрастет», — отметил Денис Маслов.

Министр юстиции призвал дипломатов активизировать диалог с международными партнерами по вопросу ратификации Конвенции.

«Одна из наших ключевых задач сейчас — обеспечить вступление в силу Конвенции о создании Международной компенсационной комиссии для Украины. Для этого необходимо получить еще как минимум 17 ратификаций», — добавил он.

Также Денис Маслов обратил внимание на необходимость международной дискуссии относительно ограничения иммунитетов государства-агрессора. Ведь многие российские активы находятся за рубежом и могут быть использованы для возмещения ущерба пострадавшим.

В то же время он призвал послов активно распространять среди украинцев за рубежом информацию о Реестре убытков и бесплатной правовой помощи, которую они могут получить. Именно Министерство юстиции Украины координирует систему бесплатной правовой помощи и обеспечивает предоставление соответствующих консультаций.

В завершение Денис Маслов обратился к дипломатам с просьбой сделать приоритетным вопрос возвращения незаконно перемещенных и депортированных украинских детей, а также использовать в коммуникации с международными партнерами результаты межгосударственных судебных дел против России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

В Минюсте напомнили, что Международный компенсационный механизм — это комплексный инструмент, призванный обеспечить справедливое и эффективное возмещение ущерба, причиненного Украине и ее гражданам вследствие российской агрессии. Он объединяет три составляющие: Реестр убытков, Международную компенсационную комиссию для Украины и будущий компенсационный фонд.

В настоящее время функционирует Реестр, который принимает заявления о причиненных убытках, потерях и вреде. Подать заявление о компенсации ущерба могут физические и юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления через веб-портал «Дія».

Комиссия будет рассматривать заявления и определять надлежащий размер компенсации, а фонд должен обеспечить выплаты по ее решениям. На сегодняшний день Конвенцию о создании Международной компенсационной комиссии для Украины ратифицировали 8 стран из 25 необходимых для вступления ее в силу.

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