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Член ВВК «забыл» задекларировать сведения на 1,9 млн грн, а присяжный — более чем на 948 тысяч грн: как их наказали

20:28, 4 августа 2026
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Четырех должностных лиц оштрафовали по материалам НАПК.
Член ВВК «забыл» задекларировать сведения на 1,9 млн грн, а присяжный — более чем на 948 тысяч грн: как их наказали
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В Украине суды признали виновными четырех декларантов во внесении недостоверных сведений в декларации и наложили на них административные взыскания. Об этом сообщило НАПК.

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Так, Магдалиновский районный суд Днепропетровской области признал виновным помощника лесничего Котовского лесничества Новомосковского лесного отделения филиала «Восточный лесной офис» Государственного специализированного хозяйственного предприятия «Леса Украины» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях. НАПК установило, что он внес в декларацию за 2024 год недостоверные сведения на сумму более 1,3 млн грн. Суд наложил на него административное взыскание в виде штрафа.

Заречный районный суд города Сумы признал виновным члена военно-врачебной комиссии коммунального некоммерческого предприятия «Клиническая больница № 5» Сумского городского совета в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 172-6 КУоАП. НАПК установило факт внесения им недостоверных сведений в декларацию за 2024 год на сумму около 1,9 млн грн. Суд назначил административное взыскание в виде штрафа.

Луцкий горрайонный суд Волынской области признал виновным депутата Рожищенского городского совета Луцкого района Волынской области во внесении недостоверных сведений в декларацию за 2024 год на сумму 948 тыс. грн. Суд наложил на него административное взыскание в виде штрафа.

Светловодский горрайонный суд Кировоградской области также признал виновным депутата Светловодского городского совета Кировоградской области в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 172-6 КУоАП. НАПК установило внесение недостоверных сведений в декларацию за 2024 год на сумму более 1,04 млн грн. Суд назначил ему административное взыскание в виде штрафа.

Кроме того, по результатам контроля полноты заполнения деклараций в Национальную полицию Украины направлены три обоснованных заключения в отношении:

  • присяжного Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области — относительно внесения недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2024 год на сумму более 948 тыс. грн (признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 172-6 КУоАП);
  • депутата Дубровского сельского совета Звягельского района Житомирской области — относительно внесения недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2024 год на сумму более 39,67 млн грн (признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины);
  • этого же депутата — относительно внесения недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2025 год на сумму более 39,19 млн грн (признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 366-2 УК Украины).

Обоснованные заключения направлены в Национальную полицию Украины для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Ранее экс-сотрудник Киевского СИЗО «забыл» указать в декларации НАПК имущество почти на 3,9 млн грн.

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