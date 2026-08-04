Член ВВК «забыл» задекларировать сведения на 1,9 млн грн, а присяжный — более чем на 948 тысяч грн: как их наказали

Четырех должностных лиц оштрафовали по материалам НАПК.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине суды признали виновными четырех декларантов во внесении недостоверных сведений в декларации и наложили на них административные взыскания. Об этом сообщило НАПК.

Так, Магдалиновский районный суд Днепропетровской области признал виновным помощника лесничего Котовского лесничества Новомосковского лесного отделения филиала «Восточный лесной офис» Государственного специализированного хозяйственного предприятия «Леса Украины» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях. НАПК установило, что он внес в декларацию за 2024 год недостоверные сведения на сумму более 1,3 млн грн. Суд наложил на него административное взыскание в виде штрафа.

Заречный районный суд города Сумы признал виновным члена военно-врачебной комиссии коммунального некоммерческого предприятия «Клиническая больница № 5» Сумского городского совета в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 172-6 КУоАП. НАПК установило факт внесения им недостоверных сведений в декларацию за 2024 год на сумму около 1,9 млн грн. Суд назначил административное взыскание в виде штрафа.

Луцкий горрайонный суд Волынской области признал виновным депутата Рожищенского городского совета Луцкого района Волынской области во внесении недостоверных сведений в декларацию за 2024 год на сумму 948 тыс. грн. Суд наложил на него административное взыскание в виде штрафа.

Светловодский горрайонный суд Кировоградской области также признал виновным депутата Светловодского городского совета Кировоградской области в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 172-6 КУоАП. НАПК установило внесение недостоверных сведений в декларацию за 2024 год на сумму более 1,04 млн грн. Суд назначил ему административное взыскание в виде штрафа.

Кроме того, по результатам контроля полноты заполнения деклараций в Национальную полицию Украины направлены три обоснованных заключения в отношении:

присяжного Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области — относительно внесения недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2024 год на сумму более 948 тыс. грн (признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 172-6 КУоАП);

депутата Дубровского сельского совета Звягельского района Житомирской области — относительно внесения недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2024 год на сумму более 39,67 млн грн (признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины);

этого же депутата — относительно внесения недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2025 год на сумму более 39,19 млн грн (признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 366-2 УК Украины).

Обоснованные заключения направлены в Национальную полицию Украины для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Ранее экс-сотрудник Киевского СИЗО «забыл» указать в декларации НАПК имущество почти на 3,9 млн грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook, в Instagram и в Х, чтобы быть в курсе самых важных событий.