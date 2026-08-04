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Названы самые популярные специальности 2026 года: менеджмент опередил психологию и право

20:51, 4 августа 2026
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Самой популярной специальностью в 2026 году стал менеджмент — поступающие подали 105 301 заявление.
Названы самые популярные специальности 2026 года: менеджмент опередил психологию и право
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Завершился этап подачи заявлений на поступление в учреждения высшего образования на бакалавриат и медицинскую магистратуру. По состоянию на 3 августа 2026 года абитуриенты подали 1 189 960 заявлений — на 28% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает МОН.

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Также там подчеркнули, что количество поданных заявлений в 2026 году является самым высоким за последние пять вступительных кампаний — начиная с 2022 года. Большее количество заявлений было зафиксировано только в 2021 году — 1,33 млн. Речь идет именно о количестве поданных заявлений, а не о количестве поступающих. Один человек мог подать несколько заявлений в разные учебные заведения и на разные конкурсные предложения.

«Поданные заявления показывают намерения поступающих. Окончательные данные станут известны после предоставления рекомендаций и зачисления. Однако уже сейчас можем говорить о высоком спросе на получение высшего образования в Украине и положительной динамике вступительной кампании», — заявил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.

В какие университеты подали больше всего заявлений

В 2026 году больше всего заявлений поступило в Национальный университет «Львовская политехника» — 59 676. По сравнению с 2025 годом их количество выросло на 16 295, или на 37,6%. В прошлом году университет занимал второе место по количеству заявлений.

На втором месте — Львовский национальный университет имени Ивана Франко, в который подано 46 601 заявление. Это на 3 210, или на 7,4%, больше, чем в 2025 году.

Третью позицию занял Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» — 39 188 заявлений. За год их количество увеличилось на 10 579, или на 37%.

В число учебных заведений с наибольшим количеством заявлений вошли:

  • Национальный университет «Львовская политехника» — 59 676 заявлений;
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 46 601;
  • Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского — 39 188;
  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 34 323;
  • Государственный торгово-экономический университет — 26 247;
  • Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника — 24 322;
  • Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича — 23 240;
  • Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана — 22 925.

На десять самых популярных учебных заведений приходится почти 29% всех заявлений, а на первые двадцать — более 43%.

Какие специальности выбирали чаще всего

Самой популярной специальностью в 2026 году стал менеджмент — поступающие подали 105 301 заявление. По сравнению с 2025 годом их количество выросло на 25 984, или на 32,8%.

На втором месте — психология с 66 774 заявлениями, на третьем — филология, на которую подано 61 410 заявлений.

Десять специальностей с наибольшим количеством заявлений:

  • Менеджмент — 105 301 заявление;
  • Психология — 66 774;
  • Филология — 61 410;
  • Маркетинг — 49 345;
  • Экономика и международные экономические отношения — 42 893;
  • Компьютерные науки — 40 755;
  • Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок — 37 667;
  • Право — 33 447;
  • Среднее образование — 31 265;
  • Кибербезопасность и защита информации — 30 363.

На эти десять специальностей приходится около 46% всех поданных заявлений.

Вырос спрос на специальности с особой поддержкой

Отдельная тенденция вступительной кампании 2026 года — внимание поступающих к специальностям, которым предоставляется особая поддержка. На 40 гражданских специальностей поступающие подали в общей сложности 232 354 заявления. В 2025 году их было 174 166.

«Количество заявлений на специальности с особой поддержкой выросло на 33,4%. Среди них — строительство и гражданская инженерия, электрическая инженерия, автоматизация и робототехника, машиностроение. Это важный сигнал для университетов и государства, ведь речь идет о подготовке специалистов, которые уже необходимы экономике и восстановлению», — добавил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.

Больше всего заявлений подано на:

  • среднее образование — 31 265 заявлений;
  • строительство и гражданскую инженерию — 23 822;
  • автомобильный транспорт — 17 861;
  • агрономию — 16 984;
  • электрическую инженерию — 16 366;
  • автоматизацию, компьютерно-интегрированные технологии и робототехнику — 15 365;
  • электронику, электронные коммуникации, приборостроение и радиотехнику — 8 797;
  • машиностроение — 8 634;
  • агроинженерию — 8 547;
  • пищевые технологии — 8 070.

Наибольший рост количества заявлений в абсолютных показателях зафиксирован на:

  • строительство и гражданскую инженерию — +9 082 заявления, или +61,6%;
  • электрическую инженерию — +5 948, или +57,1%;
  • автоматизацию, компьютерно-интегрированные технологии и робототехнику — +5 356, или +53,5%;
  • автомобильный транспорт — +5 014, или +39%;
  • агрономию — +4 605, или +37,2%.

Заметно увеличилось количество заявлений также на авиационную и ракетно-космическую технику — на 74,6%, науки о Земле — на 66,8%, энергопроизводство — на 53,6%, животноводство — на 49,6%, садово-парковое хозяйство — на 47,8%.

Незначительное уменьшение зафиксировано лишь по двум специальностям: металлургии — на 57 заявлений, или на 6,2%, и дошкольному образованию — на 26 заявлений, или на 0,6%.

Опубликованные показатели отражают данные о подаче заявлений по состоянию на 3 августа 2026 года.

Что дальше?

Не позднее 6 августа поступающие получат рекомендации к зачислению по заявлениям с приоритетностью. Для выполнения требований к зачислению необходимо до 18:00 11 августа подтвердить выбор места обучения и выполнить требования соответствующего учебного заведения.

Зачисление на бюджет и контракт состоится не позднее 13 августа.

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обучение университет

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