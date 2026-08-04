Зеленский уволил начальника Купянской городской военной администрации Беседина
21:59, 4 августа 2026
Андрей Беседин освобожден от должности начальника Купянской городской военной администрации.
Фото: gwaramedia.com
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Беседина с должности начальника Купянской городской военной администрации Купянского района Харьковской области. Глава государства подписал соответствующее распоряжение № 94/2026-рп.
«Освободить Беседина Андрея Александровича от должности начальника Купянской городской военной администрации Купянского района Харьковской области», — говорится в документе.
Андрей Беседин занимал этот пост с октября 2022 года.
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