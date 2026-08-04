Зеленский уволил начальника Купянской городской военной администрации Беседина

Андрей Беседин освобожден от должности начальника Купянской городской военной администрации.

Фото: gwaramedia.com

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Беседина с должности начальника Купянской городской военной администрации Купянского района Харьковской области. Глава государства подписал соответствующее распоряжение № 94/2026-рп.

«Освободить Беседина Андрея Александровича от должности начальника Купянской городской военной администрации Купянского района Харьковской области», — говорится в документе.

Андрей Беседин занимал этот пост с октября 2022 года.

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