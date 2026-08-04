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Чехия больше не будет предоставлять временную защиту украинцам призывного возраста, не выполнившим воинскую обязанность в Украине

21:56, 4 августа 2026
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Начиная с 5 августа временная защита не будет предоставляться лицам, которые не подтвердят выполнение своих воинских обязанностей в Украине.
Чехия больше не будет предоставлять временную защиту украинцам призывного возраста, не выполнившим воинскую обязанность в Украине
Фото: glavcom.ua
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Во вторник, 4 августа, в Официальном журнале Европейского Союза было опубликовано имплементационное решение Совета ЕС о временной защите, которое вступит в силу уже 5 августа. Документ продлевает действие временной защиты для лиц, спасающихся от войны в Украине, до марта 2028 года, а также изменяет условия ее предоставления.

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В МВД Чехии сообщили, что отныне по заявлениям, поданным начиная с 5 августа, временная защита не будет предоставляться лицам, которые не подтвердят выполнение своих воинских обязанностей в Украине.

«Наше правительство давно выступало за ужесточение условий предоставления временной защиты, и я ценю, что нам удалось достичь согласия между государствами-членами. Это решение сократит количество новых прибывших на десятки процентов. Благодаря этому уменьшится нагрузка на наши возможности, а также на чешскую систему здравоохранения и социального обеспечения», — заявил министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар.

Для получения временной защиты заявители должны будут подтвердить выполнение воинских обязанностей с помощью приложения «Резерв+».

Это требование распространяется на:

  • заявления о предоставлении временной защиты впервые;
  • повторные заявления о предоставлении временной защиты;
  • заявления о предоставлении временной защиты с целью воссоединения семьи.
  • В то же время новые правила не касаются лиц, которые уже имеют действующую временную защиту на дату принятия решения и будут непрерывно сохранять этот статус в Чехии после вступления решения в силу.

Также решение предусматривает продление временной защиты еще на один год — до конца марта 2028 года.

В МВД Чехии напомнили, что продление временной защиты в стране будет происходить так же, как и в предыдущие годы: через онлайн-регистрацию и последующее личное посещение подразделения Министерства внутренних дел для вклеивания новой визовой наклейки.

После выполнения обоих этапов временная защита будет продлена до 31 марта 2028 года.

При этом требование о подтверждении выполнения воинских обязанностей не будет применяться во время процедуры продления уже действующей временной защиты.

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Украина Чехия

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