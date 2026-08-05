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Враг совершил массированный обстрел Киева и Киевской области, есть погибшие и раненые

08:11, 5 августа 2026
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В результате российской атаки 15 человек погибли и десятки пострадали.
Враг совершил массированный обстрел Киева и Киевской области, есть погибшие и раненые
Фото: ГСЧС
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В ночь на 5 августа враг осуществил массированный дроново-баллистический обстрел. В результате российского удара произошли пожары и разрушения в Оболонском, Святошинском, Голосеевском и Деснянском районах столицы. Об этом сообщила ГСЧС.

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Оболонский район: по одному из адресов возник пожар в нежилом здании. Один человек погиб, 3 — пострадали.

Святошинский район: в результате вражеского обстрела произошло возгорание в складском помещении одного из магазинов.

Голосеевский район: на двух локациях произошли пожары в одноэтажных нежилых зданиях. Пожары ликвидированы. Пострадали 4 человека, из них 2 госпитализированы. По другому адресу на территории промышленного предприятия произошла незначительная утечка аммиака. Спасатели перекрыли запорную арматуру. К счастью, угрозы для населения нет.

Деснянский район: пожар в двух нежилых зданиях.

Позже в ГСЧС добавили, что количество пострадавших в результате вражеской атаки возросло до 15 человек, 1 человек погиб.

«Пожары в Оболонском, Святошинском и Деснянском районах локализованы. Подразделения ГСЧС продолжают ликвидацию последствий обстрела», — говорится в сообщении.

Атака на Киевскую область

5 августа российские войска также осуществили очередную массированную ракетную атаку по Киевской области.

Броварской район. В результате атаки возникли масштабные пожары на территории логистических и складских комплексов, производственных предприятий, торговых объектов и других объектов.

Фастовский район. В селе Калиновка в результате вражеского удара возник пожар на территории предприятия. Пожар ликвидирован.

Бучанский район. В результате вражеской атаки произошли пожары на территории логистических комплексов.

«К сожалению, во время ночной вражеской атаки 14 человек погибли и 27 пострадали. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В настоящее время подразделения ГСЧС работают на четырех локациях в Броварском районе, двух — в Бучанском и одной — в Фастовском районе.

В Броварском районе в результате атак возникли масштабные пожары складских зданий в г. Бровары, поселке Великая Дымерка, селе Квитневое и селе Победа.

«В Бучанском районе продолжается ликвидация пожара складского здания в с. Чайки. В с. Софиевская Борщаговка ликвидирован пожар на территории логистического предприятия», — добавили в ГСЧС.

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ГСЧС Киев обстрел

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