Из-за ракетного удара России в Киеве произошла утечка аммиака: аварию локализовали

В результате вражеской атаки была повреждена специальная емкость, в которой находилось около 300 литров аммиака.

Фото: ГСЧС

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, в ночь на 5 августа враг осуществил массированный дроново-баллистический обстрел. В результате российского удара произошли пожары и разрушения в Оболонском, Святошинском, Голосеевском и Деснянском районах столицы.

В Голосеевском районе Киева в результате ночного ракетного удара произошла утечка аммиака.

Как сообщила Киевская городская военная администрация, в результате атаки была повреждена специальная емкость, в которой находилось около 300 литров аммиака. Это привело к разгерметизации резервуара и утечке вещества.

На месте работали профильные службы и спасательные подразделения.

Утечка аммиака полностью локализована.

В КГВА заявили, что угрозы для жизни и здоровья жителей близлежащих домов нет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook, в Instagram и в Х, чтобы быть в курсе самых важных событий.