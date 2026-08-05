Из-за ракетного удара России в Киеве произошла утечка аммиака: аварию локализовали
Как известно, в ночь на 5 августа враг осуществил массированный дроново-баллистический обстрел. В результате российского удара произошли пожары и разрушения в Оболонском, Святошинском, Голосеевском и Деснянском районах столицы.
В Голосеевском районе Киева в результате ночного ракетного удара произошла утечка аммиака.
Как сообщила Киевская городская военная администрация, в результате атаки была повреждена специальная емкость, в которой находилось около 300 литров аммиака. Это привело к разгерметизации резервуара и утечке вещества.
На месте работали профильные службы и спасательные подразделения.
Утечка аммиака полностью локализована.
В КГВА заявили, что угрозы для жизни и здоровья жителей близлежащих домов нет.
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