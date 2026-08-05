Кабмин утвердил переход на новый КЭП «Купина»: что изменится для граждан и бизнеса

С 1 сентября все новые сертификаты КЭП будут выдаваться исключительно по новому безопасному стандарту.

Фото: prostir.ua

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Кабинет Министров принял постановление, которая окончательно закрепляет национальные стандарты «Купина» вместо устаревшего советского алгоритма ГОСТ. Изменения вступят в силу уже с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

«Купина» — это современный сверхнадежный алгоритм, который защищает электронные подписи от новейших киберугроз.

Что это изменит для граждан и бизнеса:

Старые КЭП продолжают работать. Переживать и срочно переоформлять ключи не нужно — подписи будут действовать до окончания срока действия их сертификатов.

Документы сохраняют юридическую силу. Все ранее подписанные файлы и соглашения полностью действительны.

Сервисы распознают все подписи. Системы автоматически будут проверять ранее созданные документы по старым алгоритмам, а новые операции выполнять по «Купине».

Новые ключи — с максимальной защитой. С 1 сентября все новые сертификаты КЭП будут выдаваться исключительно по новому безопасному стандарту.

«Советуем бизнесу и разработчикам действовать проактивно: проверьте в технической поддержке ваших систем, поддерживает ли программное обеспечение стандарт «Купина». Своевременная настройка программ гарантирует стабильную работу всех бизнес-процессов без каких-либо остановок», — заявило Министерство цифровой трансформации.

Напомним, ранее Минцифры отложило переход на новые правила генерации электронных подписей.

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