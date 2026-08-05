При импорте телефонов в Украину начнут обязательное декларирование IMEI: новая инициатива БЭБ

Следующим этапом должно стать указание IMEI в фискальных чеках при продаже.

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В Украине вводят обязательное указание IMEI-кодов мобильных телефонов в таможенных декларациях при их импорте. В Бюро экономической безопасности ожидают, что это позволит дополнительно привлекать в государственный бюджет более 5 млрд грн ежегодно.

Об этом сообщил директор БЭБ Александр Цивинский.

По его словам, участники рынка имели разные позиции относительно отдельных деталей внедрения изменений, однако согласились с необходимостью устранить контрабанду.

«Речь идет об обязательном указании IMEI мобильных телефонов в таможенных декларациях при импорте. Это инициатива БЭБ, которую мы совместно с Минфином и Гостаможслужбой предварительно обсудили с представителями крупнейших легальных сетей по продаже электроники», — отметил Цивинский.

Соответствующий приказ уже подписало Министерство финансов, а Министерство юстиции провело его государственную регистрацию.

Что изменится для импорта телефонов

IMEI — это уникальный идентификационный номер мобильного устройства, который позволяет идентифицировать конкретный телефон.

По словам главы БЭБ, ранее при таможенном оформлении этот номер не запрашивали, что создавало возможности для так называемого «серого» импорта — ввоза техники без надлежащего документального подтверждения ее происхождения.

После введения новых правил каждый мобильный телефон должен быть идентифицирован уже на этапе пересечения границы.

Что дальше

Следующим этапом должно стать указание IMEI в фискальных чеках. В настоящее время БЭБ совместно с Министерством финансов и Государственной налоговой службой прорабатывает механизм реализации этого решения.

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