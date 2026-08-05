Ракетный удар по Киеву: Укрзализныця изменила движение ряда электричек

Ряд пригородных поездов в/из Киева будет курсировать с временными изменениями в графиках.

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Как известно, в ночь на 5 августа враг осуществил массированный дроново-баллистический обстрел. В результате российского удара произошли пожары и разрушения в Оболонском, Святошинском, Голосеевском и Деснянском районах столицы.

В «Укрзализныце» сообщили, что после ночной массированной атаки утром 5 августа в Киевской области было изменено движение ряда пригородных поездов.

Ряд пригородных поездов в/из Киева будет курсировать с временными изменениями в графиках и маршрутах.

Возможны задержки в пределах 1–2,5 часа следующих поездов:

№6903 Нежин – Киев-Пассажирский (2 часа)

№893 Конотоп – Киев (2 часа)

№6911 Нежин – Киев-Пассажирский (1,5 часа)

№6902 Киев-Волынский – Нежин (2,5 часа)

№6906 Киев – Нежин (1 час)

Кроме того, некоторые поезда сообщением Нежин – Киев будут следовать по маршруту Бровары – Киев или временно будут выведены из графика.

Также временные изменения будут действовать на Коростенском направлении. В частности, сегодня рейс №6610 Коростень – Борщаговка не сможет выполнить движение.

Также поезд №6604 Тетерев – Святошин отправился с задержкой на 1 час 7 минут.

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