Инсульт не стал препятствием для ВВК: на Полтавщине мобилизаровали мужчину с хроническими заболеваниями

Мать мобилизованного утверждает, что к мужчине применили физическую силу, после чего его мобилизовали.

Фото: Shutterstock

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Министерство обороны с требованием проверить обстоятельства мобилизации мужчины на Полтавщине, который, по словам его матери, перенес инсульт, имел хронические заболевания и был исключен из воинского учета.

По его словам, этот случай рассмотрели во время заседания Временной следственной комиссии, посвященного соблюдению прав человека в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки Полтавской области.

По словам матери мобилизованного, ее сын косил траву возле своего дома, когда к нему подошли представители ТЦК и СП. Женщина утверждает, что к мужчине применили физическую силу, после чего его мобилизовали.

Она также сообщила, что сын ранее был исключен из воинского учета, перенес инсульт и имел проблемы с сердцем. Несмотря на это, военно-врачебная комиссия признала его годным к службе.

Мать предоставила копии документов, которые, по ее словам, подтверждают исключение мужчины из воинского учета. Соответствующий статус также якобы отображался в приложении «Резерв+».

Представители омбудсмена взяли дело в работу. В Министерство обороны направили официальный запрос с требованием предоставить информацию об основаниях прохождения мужчиной ВВК, изменении его военно-учетного статуса и законности призыва.

«Требую предоставить официальную информацию и документальное подтверждение оснований прохождения мужчиной ВВК, изменения его статуса относительно воинского учета, законности решения о призыве во время мобилизации, а также подтверждение прохождения им военной службы», — заявил Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что практика «бусификации» должна быть окончательно прекращена, а обстоятельства каждого такого случая должны проверяться на основании фактов, доказательств и норм законодательства.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что правительство установило сроки рассмотрения заявлений и разрешило мужчинам переоформлять отсрочку от мобилизации через ЦНАПы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook, в Instagram и в Х, чтобы быть в курсе самых важных событий.