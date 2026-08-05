В Минюсте напомнили, на каких документах не проставляется апостиль

Украинцам напомнили, что апостиль можно проставить не на всех документах.

Фото: ezapostille.com

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Украинцы, которые планируют учебу, работу, заключение брака или оформление наследства за границей, часто сталкиваются с необходимостью легализовать свои документы. Наиболее распространенным способом подтверждения их юридической силы является апостиль, однако проставить его можно далеко не на всех официальных документах. В Министерстве юстиции объяснили, какие документы не подлежат апостилированию и в каких случаях возможны исключения.

Апостиль — это специальный штамп, который подтверждает легитимность официального документа в соответствии с положениями Гаагской конвенции. Его наличие удостоверяет подлинность подписи должностного лица, его служебный статус, а также подлинность оттиска печати или штампа на документе. Благодаря проставлению апостиля официальные документы признаются на территории государств, присоединившихся к Гаагской конвенции, без необходимости прохождения процедуры консульской легализации, что существенно упрощает их международное обращение.

Однако не на всех документах можно проставить апостиль. Так, согласно Правилам проставления апостиля на официальных документах, предназначенных для использования на территории других государств, утвержденным приказом Министерства иностранных дел Украины, Министерства внутренних дел Украины, Министерства образования и науки Украины, Министерства финансов Украины, Министерства юстиции Украины от 17.03.2023 № 125/209/293/139/999/5, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 21.03.2023 за № 478/39534 (далее — Правила), апостиль не проставляется на:

оригиналах документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины;

оригиналах документов, удостоверяющих личность и подтверждающих ее специальный статус;

военных билетах;

трудовых книжках;

разрешениях на ношение оружия;

свидетельствах о регистрации транспортных средств (технических паспортах);

иных удостоверениях, оформляемых в соответствии с законодательством Украины.

Эти документы могут быть приняты для проставления апостиля в виде копий (фотокопий), удостоверенных в нотариальном порядке.

Также не апостилируются оригиналы, копии (фотокопии) нормативно-правовых актов, разъяснений и правовых заключений относительно их применения, документы, имеющие характер переписки.

Не могут быть приняты на территории Украины для проставления апостиля оригиналы официальных документов, выданных учреждениями бывших союзных республик в составе СССР, кроме документов об образовании и ученых званиях, выданных УССР. Апостиль может быть проставлен на копиях (фотокопиях) либо копиях (фотокопиях) с переводом этих документов, удостоверенных в установленном порядке на территории Украины.

Апостиль может быть проставлен на копиях (фотокопиях) либо копиях (фотокопиях) с переводом документов, касающихся сферы образования и науки, удостоверенных в установленном порядке на территории Украины, только после предварительного проставления апостиля на оригиналах этих документов.

Копию (фотокопию) документов, выданных органами государственной регистрации актов гражданского состояния, либо удостоверенную в установленном порядке на территории Украины копию (фотокопию) такого документа с переводом разрешается апостилировать только при условии предварительной легализации (консульской легализации либо проставления апостиля) оригинала этого документа.

На сегодняшний день удостоверение копий официальных документов, выдаваемых органами регистрации актов гражданского состояния и в дальнейшем используемых за рубежом, нотариусами осуществляется только после предварительной легализации (консульской легализации либо проставления апостиля) оригиналов этих документов (Порядок совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденный приказом Министерства юстиции Украины от 22.02.2012 года № 296/5, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 22.02.2012 за № 282/20595 (с изменениями)).

Кроме того, законодательством не предусмотрено проставление апостиля на информации из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество (далее — Государственный реестр прав), которая согласно пункту 3 Порядка предоставления информации из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25.12.2015 № 1127 (с изменениями), предоставляется на листах бумаги формата А4 (210 × 297 миллиметров) без использования специальных бланков, проставления подписи предоставителем информации из Государственного реестра прав и/или печати. Для проставления апостиля на документе, подтверждающем имущественное состояние, и для его использования за границей можно обратиться к любому государственному или частному нотариусу для оформления соответствующего заявления/аффидевита.

Правила не распространяются:

на документы, выдаваемые зарубежными дипломатическими учреждениями Украины и предъявляемые в государствах их аккредитации;

на официальные документы, имеющие прямое отношение к коммерческим или таможенным операциям.

В Минюсте напомнили, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 18.01.2003 № 61 «О предоставлении полномочий на проставление апостиля, предусмотренного Конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов» (с изменениями и дополнениями), Министерству юстиции Украины предоставлены полномочия по проставлению апостиля на документах, выдаваемых органами юстиции, судами, государственными архивными учреждениями, а также на документах, оформляемых нотариусами Украины.

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