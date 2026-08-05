Минфин утвердил план цифровой модернизации таможни до 2030 года: как это повлияет на бизнес

Минфин определил, какой будет таможня Украины до 2030 года.

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Министерство финансов Украины утвердило обновленный Стратегический план цифрового развития Государственной таможенной службы до 2030 года. Документ утвержден приказом Минфина от 27 июля 2026 года №406.

Документ определяет, какой должна стать украинская таможня уже в ближайшие годы, какие цифровые сервисы необходимо создать или усовершенствовать и как они будут работать вместе с таможенными системами стран ЕС.

Таможня переходит к единой цифровой экосистеме

Новый Стратегический план предусматривает, что все эти цифровые системы постепенно будут работать по европейским правилам и использовать современные технологии, совместимые с информационными системами ЕС.

Это необходимо, поскольку Украина постепенно приводит свое законодательство и государственные сервисы в соответствие со стандартами Европейского Союза. Таможня является одной из ключевых сфер этого процесса.

Чтобы украинская и европейские таможни могли быстро и безопасно обмениваться информацией, их информационные системы должны работать по единым принципам и использовать одинаковые технические стандарты.

Какие изменения предусматривает план

Документ содержит детальный план цифровой модернизации таможенной службы до 2030 года.

Предусмотрено создание и развитие современных электронных систем для оформления импорта, экспорта, международного транзита, предварительного информирования о перемещении товаров, централизованного таможенного оформления и других сервисов, которые уже используются в странах Европейского Союза.

Одновременно продолжится развитие уже существующих украинских электронных сервисов — автоматизированной системы таможенного оформления, системы управления рисками, «Единого окна для международной торговли» и других цифровых решений, которыми ежедневно пользуются бизнес и таможенные органы.

Новый план предусматривает не просто создание отдельных компьютерных программ.

Перед началом разработки каждой новой системы будет подробно описываться сам процесс работы таможни. Это позволит создавать сервисы, максимально соответствующие реальным потребностям бизнеса и граждан, быстрее внедрять новые решения и легче совершенствовать их в будущем.

Кроме того, новые цифровые системы будут создаваться по модульному принципу. Это означает, что их можно будет постепенно расширять, обновлять и интегрировать между собой без необходимости полностью заменять уже созданные решения.

Что это означает для бизнеса

Реализация плана должна обеспечить:

• увеличение количества электронных услуг;

• сокращение использования бумажных документов;

• более быстрое прохождение таможенных процедур;

• упрощение взаимодействия с таможенными органами.

В результате это должно способствовать развитию международной торговли и сделать украинский бизнес более конкурентоспособным на европейском рынке.

Что изменится для граждан

Ожидается, что цифровизация сделает таможенные процедуры более быстрыми, прозрачными и эффективными, уменьшит бюрократию и улучшит контроль за перемещением товаров через государственную границу.

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