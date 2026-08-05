В Киеве резко ухудшилось качество воздуха: жителям рекомендуют закрыть окна

В столице фиксируется повышение концентрации приземного озона и взвешенных частиц.

Фото: life.kyiv.ua

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Утром 5 августа в Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха. Об этом сообщил Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Фиксируется повышение концентрации приземного озона и взвешенных частиц (пыли). Повышенный уровень озона обусловлен аномально жаркой погодой, которая способствует его образованию в приземном слое атмосферы.

«В то же время из-за пожаров, вызванных вражеской атакой в ночь на 5 августа, а также высокой влажности воздуха — 85% — и слабого ветра загрязняющие вещества не рассеялись в атмосфере. Они накопились в приземном слое воздуха, что привело к временному ухудшению его качества и повышению концентрации продуктов горения и мелкодисперсных частиц. Это может негативно влиять на состояние здоровья, прежде всего людей с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, детей, людей пожилого возраста и беременных», — заявили в КГГА.

До улучшения качества воздуха специалисты рекомендуют:

закрыть окна;

ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;

поддерживать водный баланс и пить достаточное количество воды;

при наличии очистителя воздуха включить его на максимальный режим работы.

В КГГА напомнили, что индекс качества воздуха отражает текущее состояние и может быстро меняться в зависимости от развития ситуации с пожарами.

Правый берег

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу просп. Европейского Союза, 64-Г общий индекс качества воздуха — 71 (средний уровень загрязнения).

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха — 100 (высокий уровень загрязнения).

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Туровская, 28 общий индекс качества воздуха — 79 (высокий уровень загрязнения).

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу просп. Берестейский, 97 общий индекс качества воздуха — 77 (высокий уровень загрязнения).

Левый берег

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу Харьковское шоссе, 7/1 общий индекс качества воздуха — 24 (очень низкий уровень загрязнения).

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Архитектора Вербицкого, 26 общий индекс качества воздуха — 75 (высокий уровень загрязнения).

Напомним, в ночь на 5 августа враг осуществил массированный дроново-баллистический обстрел. В результате российского удара произошли пожары и разрушения в Оболонском, Святошинском, Голосеевском и Деснянском районах столицы.

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