Брачный договор не позволит разделить все: какие пункты не будут иметь силы

Украинцам объяснили, что можно и что нельзя прописывать в брачном договоре.

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В Министерстве юстиции напомнили, как работает брачный договор, что в нем можно предусмотреть, а какие условия будут недействительными по закону.

Что МОЖНО урегулировать в брачном договоре?

Брачный договор регулирует исключительно имущественные отношения супругов. Стороны имеют право отступить от равенства долей в имуществе (ст. 63, 70 СК Украины) и включить любые условия относительно правового режима имущества, если они не противоречат моральным основам общества:

▪️ Режим собственности и порядок раздела: можно установить, что определенное имущество будет общей совместной, общей долевой или личной частной собственностью каждого. Это касается не только недвижимости или автомобилей, но и бизнес-активов, банковских счетов, а также имущества, приобретенного в связи с регистрацией брака.

▪️ Право пользования: определить, каким имуществом каждый из супругов может распоряжаться самостоятельно, а каким — только по взаимному согласию, а также установить порядок пользования жильем.

▪️ Содержание и алименты: размер, сроки и условия выплаты алиментов или финансовой поддержки одному из супругов (например, во время обучения или декретного отпуска). Важно: если эти условия не выполняются, нотариус может совершить исполнительную надпись, которая является прямым исполнительным документом для взыскания задолженности без судебной волокиты.

▪️ Долговые обязательства: четкий порядок погашения долгов и кредитов каждого из супругов за счет общего или раздельного имущества.

▪️ Имущество для общих нужд и нужд детей: определение имущества, передаваемого для использования на нужды семьи, детей или других лиц.

▪️ Гибкие сроки: договор может определять общий срок своего действия, продолжительность отдельных прав и обязанностей, а также сохранять действие отдельных условий даже после расторжения брака.

Что НЕЛЬЗЯ прописывать в договоре?

Законодательство устанавливает четкие ограничения относительно предмета брачного договора:

▪️ Регулировать личные отношения супругов: нельзя прописывать обязанность любить, быть верным или вносить в договор график уборки дома. Законодательство не вмешивается в быт и чувства, а суд или исполнительная служба не имеют инструментов для проверки искренности любви.

▪️ Ограничивать личные права и свободы: запрещено ограничивать право работать, учиться, менять профессию или общаться с близкими.

▪️ Личные отношения с детьми и уменьшение их прав: нельзя прописывать, с кем останется ребенок при разводе (это регулируется отдельными договорами), или уменьшать объем прав ребенка, установленный Семейным кодексом.

▪️ Ухудшать положение одного из супругов: условия договора не должны ставить одного из партнеров в крайне невыгодное материальное положение (например, полностью оставлять кого-либо без имущества и компенсаций).

▪️ Непосредственно передавать в собственность недвижимость: по брачному договору нельзя сразу передавать в собственность одному из супругов недвижимое имущество и другое имущество, право на которое подлежит государственной регистрации (для этого заключаются отдельные договоры дарения, купли-продажи и т. п.).

Изменение, отказ и расторжение договора: основные гарантии

▪️ Форма и вступление в силу: договор заключается в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Он вступает в силу в день регистрации брака (если заключен до свадьбы) или в день нотариального удостоверения (если заключен уже в браке).

▪️ Защита от односторонних действий: главная гарантия безопасности — одностороннее изменение или отказ от договора невозможны.

▪️ Как внести изменения: только по взаимному согласию путем заключения нового нотариально удостоверенного соглашения либо по решению суда.

▪️ Как прекратить действие: супруги могут совместно подать нотариусу заявление об отказе от договора, либо договор расторгается в судебном порядке (например, в случае невозможности его исполнения).

«Учитывая юридические нюансы и ограничения закона, при составлении брачного договора стоит проконсультироваться с квалифицированным юристом или нотариусом. Это поможет заключить соглашение, которое учтет все жизненные обстоятельства и минимизирует риски в будущем», — добавили в ведомстве.

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