Конец «заказным» инвест-рекомендациям: что изменится для аналитиков, банков и медиа

НКЦБФР утвердила новые правила для инвестиционных рекомендаций, которые устанавливают единые правила раскрытия информации, предотвращения конфликта интересов и приблизят украинское законодательство к стандартам ЕС.

Фото: bin.com.ua

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Украина продолжает гармонизировать правила работы финансового рынка с законодательством Европейского Союза. Отныне банки, инвестиционные компании, независимые аналитики и другие лица, которые готовят или распространяют рекомендации по инвестированию, будут работать по единым требованиям к прозрачности и раскрытию информации. Новые правила должны сделать инвестиционные рекомендации более объективными, помочь инвесторам оценивать возможные конфликты интересов и уменьшить риски манипулирования рынком.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила Положение об объективном представлении инвестиционных рекомендаций или иной информации, которая рекомендует или предлагает инвестиционную стратегию. Соответствующее решение принято 29 июля 2026 года. Документ вступит в силу на следующий день после его официального опубликования, а вводится в действие с 1 января 2027 года.

Зачем приняли новые правила

Как указано в решении Комиссии, документ принят с целью адаптации украинского законодательства к праву Европейского Союза (acquis ЕС), совершенствования правового регулирования деятельности профессиональных участников рынков капитала и противодействия злоупотреблениям на рынках капитала.

На кого будет распространяться Положение

Новые требования будут применяться к лицам, которые разрабатывают или распространяют инвестиционные рекомендации либо иную информацию, предлагающую инвестиционную стратегию. В частности, речь идет о:

• банках и профессиональных участниках рынков капитала;

• других лицах, основной деятельностью которых является подготовка инвестиционных рекомендаций;

• независимых аналитиках;

• физических лицах, работающих в таких организациях и готовящих соответствующие рекомендации;

• других лицах, предлагающих конкретные инвестиционные решения в отношении финансовых инструментов.

В то же время требования Положения не распространяются на журналистов, которые распространяют инвестиционные рекомендации в рамках профессиональной деятельности в соответствии с законодательством о медиа, если они не получают от этого прямой или косвенной выгоды и не преследуют цель ввести участников рынка в заблуждение относительно спроса, предложения или цены финансовых инструментов.

Какую информацию обязательно нужно будет раскрывать

Положение определяет перечень сведений, которые должны содержаться в инвестиционной рекомендации.

В частности, необходимо указывать:

• лиц, принимавших участие в подготовке рекомендации;

• источники информации;

• дату и время подготовки и первого распространения рекомендации;

• факты, отделенные от предположений, оценок или суждений;

• целевую цену финансового инструмента и использованные предположения (при наличии);

• информацию о собственных интересах и возможном конфликте интересов разработчика рекомендации либо других привлеченных лиц.

Дополнительные требования для профессиональных участников рынка

Для банков, профессиональных участников рынка капитала и экспертов документ предусматривает дополнительные обязанности.

В частности, они должны раскрывать:

• методику проведения анализа или оценки;

• пояснение рекомендации («купить», «продать», «держать») и основные риски;

• информацию о предыдущих рекомендациях в отношении того же финансового инструмента;

• периодичность пересмотра рекомендаций (при наличии);

• информацию о владении ценными бумагами соответствующего эмитента;

• выполнение функций маркет-мейкера;

• договоры об инвестиционных услугах или разработке рекомендаций;

• получение вознаграждения либо иной выгоды за подготовку или распространение рекомендации.

Требования к распространению рекомендаций

Если лицо распространяет рекомендацию, подготовленную другими, оно должно сообщать собственные идентификационные данные, информацию о возможном конфликте интересов, дату первого распространения, а в отдельных случаях — и другие сведения, предусмотренные Положением.

Если распространяется только краткое изложение или выдержка из рекомендации, они не должны вводить в заблуждение и должны содержать информацию об авторе, дате создания документа и способе получения полной информации. Если же в рекомендацию внесены существенные изменения, необходимо отдельно раскрывать их содержание.

Новые обязанности регулируемых субъектов

Документ также обязывает регулируемых субъектов не реже одного раза в квартал публиковать на собственном веб-сайте статистику относительно доли рекомендаций с советами покупать, продавать или держать финансовые инструменты, а также информацию об эмитентах, которым в течение предыдущего года предоставлялись инвестиционные услуги и в отношении которых распространялись соответствующие рекомендации.

Кроме того, по требованию НКЦБФР лица, которые разрабатывают или распространяют инвестиционные рекомендации, должны предоставлять такие рекомендации Комиссии и сообщать информацию о физических лицах, принимавших участие в их подготовке.

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