Как уменьшить влияние загрязненного воздуха: советы Минздрава
Как известно, утром 5 августа в Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха.
Министерство здравоохранения Украины до ликвидации последствий пожаров рекомендует:
- Оставайтесь в помещении:
закройте все окна и двери;
выключите вентиляционные системы, которые затягивают воздух снаружи;
включите системы кондиционирования воздуха, если они имеют функцию фильтрации воздуха, или очистители воздуха;
отложите пробежки, прогулки или любые другие активности на свежем воздухе.
- Защитите дыхательные пути:
носите маску или респиратор;
если маски нет, используйте влажную ткань, чтобы прикрыть нос и рот.
- Следите за состоянием здоровья:
если у вас есть респираторные заболевания, заранее проконсультируйтесь с врачом относительно возможных мер и лекарств;
обращайте внимание на такие симптомы, как кашель, затрудненное дыхание, раздражение глаз.
- Следите за официальной информацией:
слушайте местные новости, чтобы получать обновленную информацию о качестве воздуха и дальнейшие рекомендации;
узнайте, где расположены временные убежища или центры для людей, испытывающих трудности с дыханием;
если задымление длительное и сильное, рассмотрите возможность временного переезда в регионы с лучшим качеством воздуха;
соблюдайте инструкции местных органов власти относительно эвакуации и безопасности.
В Минздраве отмечают, что соблюдение этих рекомендаций поможет снизить риски для здоровья во время сильного задымления.
Напомним, в ночь на 5 августа враг осуществил массированный дроново-баллистический обстрел. В результате российского удара произошли пожары и разрушения в Оболонском, Святошинском, Голосеевском и Деснянском районах столицы.
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