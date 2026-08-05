Как уменьшить влияние загрязненного воздуха: советы Минздрава

В результате массированной атаки Российской Федерации в Киеве и Киевской области сохраняется угроза загрязнения атмосферного воздуха.

Фото: ua.news

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Как известно, утром 5 августа в Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха.

Министерство здравоохранения Украины до ликвидации последствий пожаров рекомендует:

Оставайтесь в помещении:

закройте все окна и двери;

выключите вентиляционные системы, которые затягивают воздух снаружи;

включите системы кондиционирования воздуха, если они имеют функцию фильтрации воздуха, или очистители воздуха;

отложите пробежки, прогулки или любые другие активности на свежем воздухе.

Защитите дыхательные пути:

носите маску или респиратор;

если маски нет, используйте влажную ткань, чтобы прикрыть нос и рот.

Следите за состоянием здоровья:

если у вас есть респираторные заболевания, заранее проконсультируйтесь с врачом относительно возможных мер и лекарств;

обращайте внимание на такие симптомы, как кашель, затрудненное дыхание, раздражение глаз.

Следите за официальной информацией:

слушайте местные новости, чтобы получать обновленную информацию о качестве воздуха и дальнейшие рекомендации;

узнайте, где расположены временные убежища или центры для людей, испытывающих трудности с дыханием;

если задымление длительное и сильное, рассмотрите возможность временного переезда в регионы с лучшим качеством воздуха;

соблюдайте инструкции местных органов власти относительно эвакуации и безопасности.

В Минздраве отмечают, что соблюдение этих рекомендаций поможет снизить риски для здоровья во время сильного задымления.

Напомним, в ночь на 5 августа враг осуществил массированный дроново-баллистический обстрел. В результате российского удара произошли пожары и разрушения в Оболонском, Святошинском, Голосеевском и Деснянском районах столицы.

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