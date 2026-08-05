Украина получит от ЕС 1,4 млрд евро за счет доходов от замороженных активов РФ
Европейский Союз направит Украине 1,4 млрд евро за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
По его словам, средства будут использованы на усиление обороны и укрепление устойчивости нашего государства.
«Ответом на российский террор должно стать усиление Украины. За каждое новое преступление Россия должна платить. Благодарим всех наших европейских партнеров за принципиальную позицию. Это придает силы», — заявил он.
Ранее ЕС окончательно разблокировал пакет поддержки для Украины на 90 млрд. евро на два года.
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