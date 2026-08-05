Украина получит от ЕС 1,4 млрд евро за счет доходов от замороженных активов РФ

Сергей Корецкий заявил, что средства будут использованы на усиление обороны и укрепление устойчивости государства.

Фото: AFP

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Европейский Союз направит Украине 1,4 млрд евро за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

По его словам, средства будут использованы на усиление обороны и укрепление устойчивости нашего государства.

«Ответом на российский террор должно стать усиление Украины. За каждое новое преступление Россия должна платить. Благодарим всех наших европейских партнеров за принципиальную позицию. Это придает силы», — заявил он.

Ранее ЕС окончательно разблокировал пакет поддержки для Украины на 90 млрд. евро на два года.

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