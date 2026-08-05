Руслан Слободян стал главой НКРЭКУ
В среду, 5 августа, члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, во время закрытого заседания путем тайного голосования избрали главой НКРЭКУ Руслана Слободяна.
Отмечается, что решение принято в соответствии с требованиями законодательства и установленной процедурой.
В соответствии с Законом Украины «О НКРЭКУ», глава Комиссии организует деятельность Регулятора и представляет его в отношениях с органами государственной власти, международными партнерами и другими учреждениями.
Что известно о Руслане Слободяне
Руслан Слободян имеет более 28 лет опыта работы в энергетической отрасли. Профессиональную деятельность начал в 1997 году, пройдя путь от электромонтера до руководящих должностей в сфере электроэнергетики.
В 2021–2024 годах возглавлял Государственную инспекцию энергетического надзора Украины, а с июля 2024 года является членом НКРЭКУ.
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