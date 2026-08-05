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Руслан Слободян стал главой НКРЭКУ

12:52, 5 августа 2026
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Главой Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, избран Руслан Слободян.
Руслан Слободян стал главой НКРЭКУ
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В среду, 5 августа, члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, во время закрытого заседания путем тайного голосования избрали главой НКРЭКУ Руслана Слободяна.

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Отмечается, что решение принято в соответствии с требованиями законодательства и установленной процедурой.

В соответствии с Законом Украины «О НКРЭКУ», глава Комиссии организует деятельность Регулятора и представляет его в отношениях с органами государственной власти, международными партнерами и другими учреждениями.

Что известно о Руслане Слободяне

Руслан Слободян имеет более 28 лет опыта работы в энергетической отрасли. Профессиональную деятельность начал в 1997 году, пройдя путь от электромонтера до руководящих должностей в сфере электроэнергетики.

В 2021–2024 годах возглавлял Государственную инспекцию энергетического надзора Украины, а с июля 2024 года является членом НКРЭКУ.

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НКРЕКП

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