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Срок действия свидетельства об окончании автошколы могут пересмотреть

14:29, 5 августа 2026
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Свидетельство об окончании автошколы могут сделать бессрочным: Кабмин просят изменить правила.
Срок действия свидетельства об окончании автошколы могут пересмотреть
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В настоящее время свидетельство об окончании теоретического обучения в автошколе действует 1 год. В течение этого срока кандидат в водители должен сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД.

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Согласно приказу МВД №515, после завершения теоретического обучения автошкола вносит соответствующие сведения в Единый государственный реестр МВД. Именно с этого момента начинается отсчет срока действия документа.

Бумажные свидетельства об окончании обучения в автошколе не выдаются — информация хранится в электронном виде и доступна администраторам территориальных сервисных центров МВД.

После окончания обучения в автошколе кандидат в водители может сдавать теоретический экзамен в сервисном центре МВД. Во время тестирования необходимо ответить на 20 вопросов за 20 минут. Допускается не более двух ошибок.

Количество попыток сдачи теоретического экзамена в течение года не ограничено. Если экзамен не сдан, повторное тестирование возможно не ранее чем через 10 календарных дней.

Свидетельство об окончании практической подготовки действительно 2 года. Количество попыток сдачи экзамена — не ограничено в течение срока действия свидетельства.

Вместе с тем Кабинет Министров просят отменить ограниченный срок действия свидетельства об окончании автошколы и сделать этот документ бессрочным.

Автор петиции №41/010441-26эп отмечает, что свидетельство лишь подтверждает факт прохождения обучения по утвержденной программе, но не предоставляет права управлять транспортным средством и не заменяет проверку знаний и навыков кандидата в водители.

Именно теоретический и практический экзамены в сервисных центрах МВД являются механизмом проверки актуальных знаний Правил дорожного движения и умения управлять автомобилем, а документ о прохождении обучения не должен иметь ограниченный срок действия.

По словам автора петиции, в настоящее время граждане могут быть вынуждены повторно проходить полный курс обучения не из-за утраты знаний или навыков, а вследствие обстоятельств, не зависящих от них.

Среди таких причин в петиции названы:

• значительные очереди на практические экзамены;
• ограниченное количество мест для записи;
• необходимость ждать между повторными попытками сдачи экзамена;
• невозможность сдать экзамен в своем населенном пункте;
• последствия военного положения, воздушные тревоги и проблемы с транспортным сообщением и т. д.

Как отмечается в обращении, из-за окончания срока действия документа граждане, которые уже потратили средства и время на обучение, вынуждены повторно оплачивать курс автошколы.

Также в петиции отмечается, что при необходимости человек может добровольно пройти дополнительные занятия с инструктором для обновления практических навыков.

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