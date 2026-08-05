Кабинет «Электронного суда» не будет работать: когда и почему

Кабинет «Электронного суда» будет недоступен несколько часов.

Фото: dtkt.ua

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В пятницу, 7 августа, с 20:00 до 22:00 в связи с проведением плановых технических работ будет недоступен Кабинет «Электронного суда». Об этом сообщило Государственное предприятие «Информационные судебные системы».

«Просим учитывать указанную информацию при планировании работы. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание», — говорится в сообщении.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, когда лицо предоставило согласие на получение процессуальных документов на свой электронный адрес в Единой судебной информационно-коммуникационной системе (в системе «Электронный суд»), оно обоснованно ожидает получить полный текст определения в электронном виде после его подписания судом, и пропуск срока обжалования не является следствием неоправданного бездействия лица, если оно подало жалобу без задержек после получения судебного решения. К такому выводу пришла Третья судебная палата КУС ВС.

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