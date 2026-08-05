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В Украине запустили льготный лизинг для предприятий ВПК: как присоединиться к программе

16:17, 5 августа 2026
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Условия использования имуществом, его обслуживания и последующего перехода в собственность определяются контрактом денежного лизинга.
В Украине запустили льготный лизинг для предприятий ВПК: как присоединиться к программе
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Министерство обороны Украины подробно разъяснило механизм государственной программы льготного финансового лизинга для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Инициатива призвана помочь украинским производителям вооружения масштабировать производство без необходимости единовременно вкладывать значительные средства в приобретение нового оборудования.

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Как отмечают в ведомстве, расширение производства вооружения и военной техники требует существенных инвестиций в станки, производственные линии, транспорт, средства автоматизации и производственные помещения. При этом единовременная покупка такого оборудования может отвлекать оборотные средства, необходимые для закупки комплектующих, выплаты заработной платы и выполнения государственных контрактов. Именно поэтому одним из ключевых инструментов поддержки производителей стал финансовый лизинг, который позволяет предприятию получить необходимые активы в пользование и оплачивать их стоимость постепенно в соответствии с условиями договора.

Государственная программа доступна для предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые на момент заключения договора финансового лизинга имеют статус критически важных для функционирования экономики в особый период в сфере ОПК.

Подать заявку можно на протяжении всего периода действия военного положения. В настоящее время по программе работают три уполномоченных банка-лизингодателя:

  • Укрэксимбанк;
  • ПУМБ;
  • МТБ БАНК.

Условия финансирования

Максимальная сумма финансирования по одному договору составляет 500 млн гривен или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок договора финансового лизинга — пять лет.

Базовое вознаграждение лизингодателя не может превышать индекс UIRD плюс 5 процентных пунктов и одновременно не может быть выше 23% годовых. При этом государство компенсирует большую часть этой ставки, благодаря чему фактические расходы предприятия на оплату вознаграждения составляют всего 5% годовых.

Единовременная комиссия за оформление финансового лизинга не может превышать 0,75% от суммы финансирования. Кроме того, договором может быть предусмотрена отсрочка уплаты лизинговых платежей сроком до 12 месяцев.

Вместе с тем в Минобороны обращают внимание, что лизингодатель вправе включать в платежи расходы на дополнительные услуги, связанные с исполнением договора. Такие расходы государством не компенсируются, поэтому предприятиям рекомендуют внимательно оценивать полную структуру будущих платежей.

Какие активы можно приобрести

Программа распространяется на имущество, необходимое для разработки, производства, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов и другой продукции военного назначения.

В лизинг можно получить:

  • оборудование и машины специального и общего назначения;
  • технологические производственные линии;
  • мобильные производственные платформы;
  • технику двойного назначения;
  • средства автоматизации производства;
  • оборудование для производства вооружения, военной техники и боеприпасов;
  • средства электронных коммуникаций и киберзащиты;
  • транспортные средства производственного и коммерческого назначения;
  • железнодорожные вагоны и автобусы для производственных нужд;
  • нежилую недвижимость, используемую в хозяйственной деятельности предприятия.

При этом нежилые помещения, приобретенные по программе, запрещено передавать третьим лицам в платное или бесплатное пользование.

Чем лизинг отличается от кредита

В ведомстве поясняют, что кредит и финансовый лизинг решают разные производственные задачи.

При кредитовании предприятие получает денежные средства и самостоятельно приобретает необходимый актив, при этом банк может потребовать дополнительное обеспечение.

При финансовом лизинге производитель получает готовый объект в пользование и осуществляет регулярные лизинговые платежи. Порядок использования имущества, его обслуживания и возможного перехода в собственность определяется договором. Выбор между кредитом и лизингом зависит от финансового состояния предприятия, типа актива, условий финансирования и сроков его использования.

Как подать заявку

Перед обращением в банк предприятию необходимо определить:

  • какое оборудование или имущество необходимо приобрести;
  • его стоимость;
  • поставщика;
  • производственную задачу, которую решит новый актив;
  • сроки ввода оборудования в эксплуатацию;
  • источники будущих лизинговых платежей.

После этого предприятие подает заявку и пакет документов уполномоченному лизингодателю в бумажной или электронной форме.

Банк оценивает финансовую состоятельность заявителя и соответствие предмета лизинга условиям программы, а статус критически важного предприятия проверяется через Министерство обороны. После завершения проверок стороны согласовывают окончательные условия и заключают договор финансового лизинга.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса уже получили 167 льготных кредитов на общую сумму более 10 млрд грн в рамках государственной программы поддержки, реализуемой Министерством обороны Украины. В ведомстве сообщили, что 12 из этих кредитов предприятия уже полностью погасили. Программа льготного кредитования направлена на помощь производителям вооружения в развитии и масштабировании производства. Предприятия ОПК могут привлекать средства как на реализацию инвестиционных проектов, так и на пополнение оборотного капитала.

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