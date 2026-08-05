В Украине запустили льготный лизинг для предприятий ВПК: как присоединиться к программе
Министерство обороны Украины подробно разъяснило механизм государственной программы льготного финансового лизинга для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Инициатива призвана помочь украинским производителям вооружения масштабировать производство без необходимости единовременно вкладывать значительные средства в приобретение нового оборудования.
Как отмечают в ведомстве, расширение производства вооружения и военной техники требует существенных инвестиций в станки, производственные линии, транспорт, средства автоматизации и производственные помещения. При этом единовременная покупка такого оборудования может отвлекать оборотные средства, необходимые для закупки комплектующих, выплаты заработной платы и выполнения государственных контрактов. Именно поэтому одним из ключевых инструментов поддержки производителей стал финансовый лизинг, который позволяет предприятию получить необходимые активы в пользование и оплачивать их стоимость постепенно в соответствии с условиями договора.
Государственная программа доступна для предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые на момент заключения договора финансового лизинга имеют статус критически важных для функционирования экономики в особый период в сфере ОПК.
Подать заявку можно на протяжении всего периода действия военного положения. В настоящее время по программе работают три уполномоченных банка-лизингодателя:
- Укрэксимбанк;
- ПУМБ;
- МТБ БАНК.
Условия финансирования
Максимальная сумма финансирования по одному договору составляет 500 млн гривен или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок договора финансового лизинга — пять лет.
Базовое вознаграждение лизингодателя не может превышать индекс UIRD плюс 5 процентных пунктов и одновременно не может быть выше 23% годовых. При этом государство компенсирует большую часть этой ставки, благодаря чему фактические расходы предприятия на оплату вознаграждения составляют всего 5% годовых.
Единовременная комиссия за оформление финансового лизинга не может превышать 0,75% от суммы финансирования. Кроме того, договором может быть предусмотрена отсрочка уплаты лизинговых платежей сроком до 12 месяцев.
Вместе с тем в Минобороны обращают внимание, что лизингодатель вправе включать в платежи расходы на дополнительные услуги, связанные с исполнением договора. Такие расходы государством не компенсируются, поэтому предприятиям рекомендуют внимательно оценивать полную структуру будущих платежей.
Какие активы можно приобрести
Программа распространяется на имущество, необходимое для разработки, производства, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов и другой продукции военного назначения.
В лизинг можно получить:
- оборудование и машины специального и общего назначения;
- технологические производственные линии;
- мобильные производственные платформы;
- технику двойного назначения;
- средства автоматизации производства;
- оборудование для производства вооружения, военной техники и боеприпасов;
- средства электронных коммуникаций и киберзащиты;
- транспортные средства производственного и коммерческого назначения;
- железнодорожные вагоны и автобусы для производственных нужд;
- нежилую недвижимость, используемую в хозяйственной деятельности предприятия.
При этом нежилые помещения, приобретенные по программе, запрещено передавать третьим лицам в платное или бесплатное пользование.
Чем лизинг отличается от кредита
В ведомстве поясняют, что кредит и финансовый лизинг решают разные производственные задачи.
При кредитовании предприятие получает денежные средства и самостоятельно приобретает необходимый актив, при этом банк может потребовать дополнительное обеспечение.
При финансовом лизинге производитель получает готовый объект в пользование и осуществляет регулярные лизинговые платежи. Порядок использования имущества, его обслуживания и возможного перехода в собственность определяется договором. Выбор между кредитом и лизингом зависит от финансового состояния предприятия, типа актива, условий финансирования и сроков его использования.
Как подать заявку
Перед обращением в банк предприятию необходимо определить:
- какое оборудование или имущество необходимо приобрести;
- его стоимость;
- поставщика;
- производственную задачу, которую решит новый актив;
- сроки ввода оборудования в эксплуатацию;
- источники будущих лизинговых платежей.
После этого предприятие подает заявку и пакет документов уполномоченному лизингодателю в бумажной или электронной форме.
Банк оценивает финансовую состоятельность заявителя и соответствие предмета лизинга условиям программы, а статус критически важного предприятия проверяется через Министерство обороны. После завершения проверок стороны согласовывают окончательные условия и заключают договор финансового лизинга.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса уже получили 167 льготных кредитов на общую сумму более 10 млрд грн в рамках государственной программы поддержки, реализуемой Министерством обороны Украины. В ведомстве сообщили, что 12 из этих кредитов предприятия уже полностью погасили. Программа льготного кредитования направлена на помощь производителям вооружения в развитии и масштабировании производства. Предприятия ОПК могут привлекать средства как на реализацию инвестиционных проектов, так и на пополнение оборотного капитала.
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