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Выплату ко Дню Независимости получат не все: кто должен обратиться в ПФУ для зачисления денег

16:35, 5 августа 2026
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Подавать заявление нужно только отдельным категориям граждан, не являющихся пенсионерами, не получающих субсидию или льготы и не проходящих военную службу.
Выплату ко Дню Независимости получат не все: кто должен обратиться в ПФУ для зачисления денег
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В августе 2026 года большинство украинцев, имеющих право на единовременную денежную помощь ко Дню Независимости, получат ее автоматически. Однако отдельным категориям граждан необходимо самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд Украины, иначе выплата не будет назначена.

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Как сообщили в Пенсионном фонде, без подачи заявления средства начислят пенсионерам, в том числе получателям ежемесячного пожизненного денежного содержания, а также гражданам, получающим жилищные субсидии или льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и не проходящим военную службу. Помощь будет выплачена вместе с пенсией, субсидией или льготой.

Ветеранам войны, которые в настоящее время проходят военную службу, средства перечислят через воинские части, учреждения или организации, где они служат. Для этого по месту службы должны быть сведения о статусе ветерана войны.

В то же время подать заявление в Пенсионный фонд должны граждане, имеющие право на выплату, но не являющиеся пенсионерами, не получающие жилищную субсидию или льготы и не проходящие военную службу.

Оформить заявление можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда или ЦПАУ, отправить документы по почте либо подать их онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи.

В заявлении необходимо указать паспортные данные, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП), реквизиты банковского счета в формате IBAN, а также сведения о документе, подтверждающем право на получение помощи. К заявлению также необходимо приложить копии паспорта и документа, подтверждающего соответствующий статус. При личном обращении необходимо предъявить оригиналы документов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что до недавнего времени украинцы, работавшие в странах, не имеющих двусторонних пенсионных соглашений с Украиной, зачастую не могли использовать этот период работы для назначения пенсии. Даже при официальном трудоустройстве и уплате взносов в местные системы социального страхования такой стаж фактически не учитывался при определении права на пенсию в Украине. Ситуация изменилась после вступления в силу в июне 2024 года изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

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