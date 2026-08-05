НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-послу Украины в США Ольге Стефанишиной

ВАКС избирает меру пресечения.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении бывшему послу Украины в США Ольге Стефанишиной.

В настоящее время в Высшем антикоррупционном суде рассматривается вопрос об избрании ей меры пресечения.

В начале судебного заседания сторона защиты Стефанишиной заявила ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №696/2026, которым освободил Ольгу Стефанишину от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки.

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