Владимир Зеленский назвал три главных приоритета подготовки Украины к зиме

Президент заявил, что местные власти несут персональную ответственность за выполнение планов подготовки к зиме.

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященное выполнению определенных планов устойчивости для областей и громад.

По словам Главы государства, в части городов и регионов имеется отставание в выполнении этих планов.

«К сожалению, есть отставание в части городов и регионов. Персональная ответственность за то, чтобы наверстать это и выполнить планы устойчивости», — подчеркнул Президент.

Владимир Зеленский также обозначил три ключевых приоритета подготовки к прохождению зимнего периода:

усиление защиты критической инфраструктуры;

обеспечение необходимого количества и надлежащего качества укрытий и бомбоубежищ;

увеличение антибаллистических возможностей.

Президент поблагодарил должностных лиц и представителей органов местного самоуправления, которые, по его словам, действительно заботятся об украинцах и своих громадах.

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