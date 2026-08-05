Владимир Зеленский назвал три главных приоритета подготовки Украины к зиме
Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященное выполнению определенных планов устойчивости для областей и громад.
По словам Главы государства, в части городов и регионов имеется отставание в выполнении этих планов.
«К сожалению, есть отставание в части городов и регионов. Персональная ответственность за то, чтобы наверстать это и выполнить планы устойчивости», — подчеркнул Президент.
Владимир Зеленский также обозначил три ключевых приоритета подготовки к прохождению зимнего периода:
- усиление защиты критической инфраструктуры;
- обеспечение необходимого количества и надлежащего качества укрытий и бомбоубежищ;
- увеличение антибаллистических возможностей.
Президент поблагодарил должностных лиц и представителей органов местного самоуправления, которые, по его словам, действительно заботятся об украинцах и своих громадах.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook, в Instagram и в Х, чтобы быть в курсе самых важных событий.