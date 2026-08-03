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Дунай рекордно обмелел — река обнажила кости мамонтов и затонувшие корабли

20:16, 3 августа 2026
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Рекордная жара и засуха привели к историческому падению уровня воды в крупнейшей реке Европы.
Дунай рекордно обмелел — река обнажила кости мамонтов и затонувшие корабли
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Длительная жара и засуха привели к рекордному падению уровня воды в Дунае. Это уже повлияло на работу атомных и гидроэлектростанций, судоходство, транспорт и энергосистемы нескольких европейских стран. На отдельных участках реки начали находить затонувшие десятки лет назад корабли и даже кости мамонтов.

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Дунай достиг рекордно низкого уровня

Рекордная засуха в Центральной Европе привела к историческому обмелению Дуная — крупнейшей реки континента. Низкий уровень воды всё сильнее сказывается на транспорте, туризме, промышленности и энергетике региона.

Дунай, протекающий по территории десяти стран — от юго-запада Германии до Чёрного моря, — во многих местах достиг беспрецедентно низких показателей. Из-за этого из-под воды появились скалы, песчаные отмели, затонувшие десятки лет назад корабли и даже кости мамонтов.

В Сербии также обнаружили затонувший немецкий военный корабль времён Второй мировой войны.

В Будапеште зафиксировали новый исторический минимум

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Венгрии. В Будапеште уровень воды утром в среду составлял всего 23 сантиметра. Это значительно ниже предыдущего исторического минимума в 33 сантиметра, зафиксированного в 2018 году.

По прогнозам, в ближайшие дни уровень Дуная продолжит снижаться, поскольку существенных осадков не ожидается, а температура воздуха может превысить 38 градусов.

Венгрия впервые за более чем 40 лет сокращает работу АЭС

Как сообщает Reuters, из-за резкого падения уровня Дуная Венгрия столкнулась с критической ситуацией. Премьер-министр страны Петер Мадьяр заявил, что впереди самые сложные пять дней, поскольку на страну надвигается новая волна жары.

Единственная атомная электростанция Венгрии «Пакш», которая производит около половины всей электроэнергии страны, впервые за более чем четыре десятилетия вынуждена сокращать работу из-за нехватки воды для охлаждения реакторов.

Один из энергоблоков уже остановлен. В целом станция мощностью 2 ГВт работала чуть более чем на 10 % своей мощности после того, как уровень Дуная достиг рекордно низких показателей.

По прогнозам водохозяйственных служб, в ближайшие дни уровень реки может упасть ещё больше.

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Венгрия

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