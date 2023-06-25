Зеленський розповів про доросле захоплення сина під час війни, відео

Президент України показав свою колекцію шевронів від українських захисників, які дуже подобаються його маленькому синові.

Президент України Володимир Зеленський під час звернення 25 червня розповів про свого сина, який іноді буває у його робочому кабінеті.

«Іноді в моєму кабінеті буває мій син. Іноді, але тим не менш. І найбільше його тут цікавлять ось ці шеврони – їх мені передають військові, волонтери, рідні наших воїнів. На фронті і в Києві, у шпиталях, під час церемоній нагородження героїв у Маріїнському палаці», - розповів Зеленський.

За словами Президента, його дошка для шевронів заповнюється, проте дуже повільно. Усе через те, що його син приходить та іноді забирає деякі з них.

«І я щасливий, що його цікавить саме це. Наші герої, наша оборона, українські шеврони. Уже давно я хотів зробити спеціальну таку серію публікацій в моїх соцмережах – про ці шеврони. Про те, звідки вони. Хто їх передав. Які це підрозділи», - додав Президент.

Також він зазначив, що хоче розповідати про усе це, аби діти знали, хто їх захищає він окупантів. Тому він почне публікувати історії про військових, які передають йому шеврони.

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