В Ісландії прокинувся вулкан Фаградальсфьядль, яскраві фото та відео

В Ісландії прокинувся вулкан Фаградальсфьядль, який розташований за 40 км від Рейк'явіка - столиці країни.

Тиждень тому з району виверження надійшли повідомлення про зрушення ґрунту у багатьох місцях, а після того в регіоні сталося кілька землетрусів, деякі мали по 4-5 балів.

Метеорологічне управління Ісландії заявило, що «виверження незначне, і немає викиду попелу в атмосферу», але влада закликає місцевих жителів не ходити до місця сейсмічної активності, оскільки там можуть накопичуватися вулканічні гази.

Фаградальсфьядль вивергається втретє поспіль за останні три роки. Попередні виверження були зафіксовані в серпні 2022 року та у вересні 2021 року.

A volcano around 20 miles from Iceland's capital has started to erupt. It has caused no damage or disruption to flights, despite being so close to a major airport.



Read more https://t.co/lQRVNgvFF0 pic.twitter.com/8q6QnS11tJ