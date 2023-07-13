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Рада ухвалила законопроєкт про медичний канабіс

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про регулювання обігу медичного канабісу.

Рада скасувала обмеження на строк конфіскації майна осіб, що сприяли агресії РФ: є умови

Рада схвалила закон яким скасовуються обмеження строку конфіскації майна осіб, що сприяли агресії РФ, за умови, якщо відповідний позов було подано до скасування воєнного стану та активи таких осіб було заблоковано.

До Порядку ведення Реєстру судових рішень внесли зміни: розширили доступ певним органам та додали умови для бізнес-проектів

Зокрема Вища рада правосуддя вирішила, що бізнес-проекти зможуть брати дані з Реєстру лише за погодженням з ДСА.

Раді пропонують дозволити зменшувати строк позбавлення волі за читання книг

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується за рішенням суду зменшувати строк позбавлення волі засудженим за прочитання книг.

Стало відомо, що відбувається з проектом про скасування Господарського кодексу

Комітет створив робочу групу для доопрацювання законопроекту про скасування Господарського кодексу.

  1. У світі

Після чуток про візит до рф Джонні Депп побажав росіянам «берегти себе», відео

12:34, 13 липня 2023
Актор звернувся до росіян з екранів перед показом фільму «Жанна Дюбаррі».
Після чуток про візит до рф Джонні Депп побажав росіянам «берегти себе», відео
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Американський актор Джонні Депп звернувся до росіян з екранів перед показом фільму "Жанна Дюбаррі", де зіграв головну роль. У короткому відео він побажав глядачам з країни-агресора "берегти себе".

Лояльність актора до росіян може бути ознакою того, що він дійсно планує приїхати в Москву цієї осені, щоб записати спільний трек з російською групою «ЯМОРЕ», як раніше писали росЗМІ. 

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