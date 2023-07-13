Після чуток про візит до рф Джонні Депп побажав росіянам «берегти себе», відео

Актор звернувся до росіян з екранів перед показом фільму «Жанна Дюбаррі».

Американський актор Джонні Депп звернувся до росіян з екранів перед показом фільму "Жанна Дюбаррі", де зіграв головну роль. У короткому відео він побажав глядачам з країни-агресора "берегти себе".

Лояльність актора до росіян може бути ознакою того, що він дійсно планує приїхати в Москву цієї осені, щоб записати спільний трек з російською групою «ЯМОРЕ», як раніше писали росЗМІ.

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