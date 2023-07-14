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  1. У світі

Індія запустила космічний корабель Chandrayaan-3 на Місяць, відео

21:44, 14 липня 2023
Запуск ракети-носія GSLV Mark III із космічним кораблем Chandrayaan-3 відбувся з космодрому Сатіашрай в Шріхарікоті.
Індія запустила космічний корабель Chandrayaan-3 на Місяць, відео
Фото: ISRO
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Індійській космічній агенції (ISRO) вдалося успішно запустити космічний корабель Chandrayaan-3 на Місяць 14 липня, передає Space.

Ракета-носій GSLV Mark III із космічним кораблем Chandrayaan-3 вилетіла з космодрому Сатіашрай в Шріхарікоті, штат Тамілнад. Приблизно через 16 хвилин після старту Chandrayaan-3, як і планувалося, відокремився від LVM3 і вийшов на орбіту навколо Землі, прямуючи на Місяць.

Якщо решта місії розгортатиметься за планом, Індія незабаром стане четвертою країною – після США, колишнього Радянського Союзу та Китаю – яка висадилася на Місяць.

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