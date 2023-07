Позашляховик несподівано застряг у стволі 2500-річного дерева: курйозне відео

В США нещодавно сталася курйозна ДТП : Nissan Armada застряг у стовбурі величезного дерева. Відео інциденту оприлюднили в соцмережах.

Інцидент стався поблизу національного парку Гумбольдта в Каліфорнії. Дорога в лісі пролягає просто через стовбур величезного дерева секвої — у ньому прорубали тунель для машин і пішоходів.

Водій Nissan Armada спробував проїхати тунелем, однак він виявився надто вузьким для позашляховика завширшки 2030 мм. Автомобіль застряг просто в стовбурі дерева.

Варто зазначити, що дерево, в якому застряг позашляховик, вважається одним із найстаріших у світі. Вік секвої становить близько 2500 років і в неї є власне ім'я — The Shrine («Святилище»).

maybe not being able to complete the american rite of driving through a huge tree will make people aware cars are getting too big pic.twitter.com/iaTmZg96y4