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У Шотландії 55 китів-гринд викинулися на берег, фото

11:50, 19 липня 2023
Лише один вижив.
У Шотландії 55 китів-гринд викинулися на берег, фото
Фото: BDMLR
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У Шотландії понад 50 гринд, яких ще називають круглоголовими китами або чорними дельфінами, масово викинулися на берег. Про це повідомляє Британська організація дайверів для порятунку морських жителів.

Лише 15 ссавців були живі на момент прибуття рятувальників, але зрештою вижив лише один. 

Інцидент стався на узбережжі біля села Норт-Толста на острові Льюїс.

Рятувальна операція була неймовірно складна.

На допомогу морським ссавцям приїхали медики з різних регіонів Англії та Шотландії, берегова охорона та пожежно-рятувальна служба. Також для порятунку китів задіяли цивільну авіацію.

Рятувальники намагалися повернути у море двох найбільш активних китів, але один з них не зміг втриматися на воді і згодом загинув, а інша тварина успішно врятувалася. 

Потім загинули ще три кити. Вісім дорослих гринд і четверо дитинчат ще дихали, але вони вже довго пробули на мілині, а море було неспокйним.

Один з директорів BDMLR Ден Джарвіс розповів CNN, що кити можуть вижити на суші лише близько 6 годин, перш ніж їхній стан почне погіршуватися.

Для порятунку китів задіяли дуже багато служб та навіть цивільну авіацію. На жаль, операція мала "сумний результат", кажуть волонтери BDMLR.

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