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Верховна Рада уточнить підстави перегляду рішення суду за нововиявленими обставинами у справах про встановлення дієздатності особи

В обгрунтування законопроекту депутати посилаються на постанову Верховного Суду України, де визначено, що якщо судовий акт скасовано, то він не породжує жодних правових наслідків з моменту його ухвалення.

  1. У світі

У Греції спалахнули масштабні лісові пожежі: відео справжнього апокаліпсису

17:35, 24 липня 2023
На грецьких островах Евія та Корфу сталися лісові пожежі.
У Греції спалахнули масштабні лісові пожежі: відео справжнього апокаліпсису
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У Греції на островах Евія та Корфу спалахнули масштабні лісові пожежі. На островах влада наказала жителям евакуюватися в інші населені пункти, передає The Guardian.

За даними місцевої поліції, 16 000 людей було евакуйовано по суші та 3 000 по морю з 12 сіл та кількох готелів.

Наразі ведуть боротьбу з пожежами понад 450 рятувальників та сім літаків із ЄС. На даний момент налічується 82 лісові пожежі по всій країні, 64 з яких спалахнули 23 липня - у найспекотніший день літа.

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