У Дубаї найвищий у світі хмарочос «Бурдж-Халіфа» засяяв кольорами прапора України, відео

24 серпня хмарочос «Бурдж-Халіфа» забарвився у кольори українського прапора.

У четвер, 24 серпня, на честь Дня Незалежності України у Дубаї підсвітили у жовто-сині кольори найвищий хмарочос світу – «Бурдж-Халіфа».

Відео з хмарочосом, який засяяв кольорами прапора України, опублікували в соціальних мережах.

Нагадаємо, Бурдж Халіфа — найвищий хмарочос у світі, розміщений у місті Дубай, Об'єднані Арабські Емірати. На сьогодні він є найвищою спорудою планети. Хмарочос сягає висоти 828 метрів і налічує 163 поверхи.

Раніше ми писали, що Кулеба «заспівав» у соцмережі гімн України: глави МЗС інших країн підхопили флешмоб.

Крім того, компанія Baykar Makina до Дня Незалежності подарувала українській розвідці Bayraktar ТВ2.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.