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  1. У світі

Колишній президент США Трамп здався правоохоронцям у штаті Джоджія і пробув у вʼязниці близько 20 хвилин

09:04, 25 серпня 2023
Це був його четвертий арешт за п'ять місяців у кримінальній справі, але це була його перша фотографія, зроблена поліцією.
Колишній президент США Трамп здався правоохоронцям у штаті Джоджія і пробув у вʼязниці близько 20 хвилин
Джерело фото: Fulton county sheriff's office
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Колишній президент США Дональд Трамп здався правоохоронцям у вʼязниці округу Фултон в Атланті, штат Джорджія. Його звинувачують у спробі скасувати результати виборів 2020 року в штаті Джорджія.

Про це, як повідомляє CNN.

Процес затримання завершили трохи більше ніж за 20 хвилин. Колишній президент погодився на заставу в розмірі 200 000 доларів США та інші умови, в тому числі не використовувати соціальні мережі для націлювання на співобвинувачених і свідків у справі, поки він очікує суду.

Трамп назвав перебування у в'язниці «жахливим» і «дуже сумним» досвідом в інтерв'ю «Newsmax» пізніше в четвер, додавши: «За все своє життя я нічого не знав про звинувачення, і тепер мене звинуватили чотири рази».

Це був його четвертий арешт за п'ять місяців у кримінальній справі, але це була його перша фотографія, зроблена поліцією.

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