Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Чи є відсутність у протоколі затримання адвоката відомостей про повідомлення ради адвокатів, підставою для визнання протоколу недопустимим доказом, - позиція Верховного Суду

Також Верховний Суд зазначив, що, хоча за загальним правилом, процесуальні рішення, які стали підставою для проведення НСРД, мають бути відкриті стороні захисту після завершення досудового розслідування, однак це не виключає можливість їх надання під час розгляду справи в суді.

Пропозиція слідчого більш детально розповісти про обставини вчинення злочину не свідчить про те, що відбувався допит підозрюваного, а не слідчий експеримент, - ККС ВС

Розгляд слідчим суддею клопотання про арешт тимчасово вилученого майна з порушенням строків, передбачених ст. 171 КПК, не є підставою для визнання арештованих речових доказів недопустимими, - ККС ВС.

До кінця року в судах необхідно звільнити 620 заступників керівників апаратів судів

Але в судах сподіваються, що рішення ВРП та ДСА ще буде переглянуте.

На проведення обшуку достатньо дозволу орендатора приміщення, дозвіл власника не вимагається, - Верховний Суд

Закон не вимагає звернення до слідчого судді за відповідним дозволом для проведення обшуку за наявності згоди особи, яка орендує приміщення, - позиція Верховного Суду.

ВРП не зможе самостійно встановити стандарт доказування при притягненні суддів до відповідальності: Комітет погодив фінальну правку, схвалену міжнародними партнерами

Під час засідання Комітету з питань правової політики було підтримано схвалену міжнародними партнерами правку, за якою стандарт доказування дисциплінарного порушення судді встановлять у законі, а у не у регламенті Вищої ради правосуддя.

  1. У світі

Bitcoin йде на рекорд, коли чекати «пік»: прогноз інвестиційний фонд

12:50, 2 вересня 2023
У 2024 році запланований наступний халфінг, що кардинально може змінити ціну біткоїна.
Bitcoin йде на рекорд, коли чекати «пік»: прогноз інвестиційний фонд
Джерело фото: brookings
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Інвестиційний фонд Pantera Capital випустив свіжий аналіз щодо біткоїна та припускає, що ціна на цю криптовалюту буде стрімко зростати в найближчі кілька років, – повідомляється на сайті фонду.

Згідно з прогнозом Pantera Capital, в період з 2024 по 2028 рік, ціна біткоїна може підвищитися завдяки події, відомої як халфінг (зменшення нагороди для майнерів вдвічі, що відбувається приблизно кожні 4 роки). Останній такий халфінг відбувся в 2020 році, і вже в листопаді 2021 року біткоїн досягнув свого історичного максимуму.

Джерело фото: panteracapital.com

Аналітики Pantera Capital також вивчили динаміку ціни біткоїна перед та після халфінгу. Вони встановили, що в історичному контексті біткоїн досягає найнижчого рівня за 477 днів до початку халфінгу. Після завершення цього процесу вартість біткоїна зазвичай стрімко зростає.

Середній час від халфінгу до досягнення наступного пікового рівня на ринку складає 480 днів. Наступний халфінг запланований на 20 квітня 2024 року, і Pantera Capital передбачає, що ціна біткоїна на початку цього процесу складе 35,4 тисячі доларів за монету, а після досягне практично 148 тисяч доларів за монету.

Джерело фото: panteracapital.com

Якщо цей сценарій здійсниться, то біткоїн встановить новий історичний рекорд, оскільки попередня пікова ціна цієї криптовалюти становила майже 69 тисяч доларів за один біткоїн.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Мирошниченко
    Оксана Мирошниченко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Оксана Хардіна
    Оксана Хардіна
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Валерій Слободян
    Валерій Слободян
    заступник голови Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Лариса Опімах
    Лариса Опімах
    суддя Сумського окружного адміністративного суду