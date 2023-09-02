Bitcoin йде на рекорд, коли чекати «пік»: прогноз інвестиційний фонд

У 2024 році запланований наступний халфінг, що кардинально може змінити ціну біткоїна.

Джерело фото: brookings

Інвестиційний фонд Pantera Capital випустив свіжий аналіз щодо біткоїна та припускає, що ціна на цю криптовалюту буде стрімко зростати в найближчі кілька років, – повідомляється на сайті фонду.

Згідно з прогнозом Pantera Capital, в період з 2024 по 2028 рік, ціна біткоїна може підвищитися завдяки події, відомої як халфінг (зменшення нагороди для майнерів вдвічі, що відбувається приблизно кожні 4 роки). Останній такий халфінг відбувся в 2020 році, і вже в листопаді 2021 року біткоїн досягнув свого історичного максимуму.

Джерело фото: panteracapital.com

Аналітики Pantera Capital також вивчили динаміку ціни біткоїна перед та після халфінгу. Вони встановили, що в історичному контексті біткоїн досягає найнижчого рівня за 477 днів до початку халфінгу. Після завершення цього процесу вартість біткоїна зазвичай стрімко зростає.

Середній час від халфінгу до досягнення наступного пікового рівня на ринку складає 480 днів. Наступний халфінг запланований на 20 квітня 2024 року, і Pantera Capital передбачає, що ціна біткоїна на початку цього процесу складе 35,4 тисячі доларів за монету, а після досягне практично 148 тисяч доларів за монету.

Джерело фото: panteracapital.com

Якщо цей сценарій здійсниться, то біткоїн встановить новий історичний рекорд, оскільки попередня пікова ціна цієї криптовалюти становила майже 69 тисяч доларів за один біткоїн.

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