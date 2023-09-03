У Туреччині впав невідомий яскравий об'єкт, схожий на метеорит: відео

Його падіння бачили мешканці одразу кількох провінцій.

Ілюстративне зображення

Мешканці Туреччини вчора ввечері (2 вересня) спостерігали в небі за падінням невідомого яскравого об'єкта схожого на метеорит.

Як пише турецьке видання NTV, палаючі уламки було видно в небі Малатьї, Ерзурума, Елязигу, Газіантепа та навколишніх провінцій.

У момент падіння об’єкт розлетівся на частини, і небо засіяло синім світлом. За інформацією ЗМІ, інцидент стався близько 20:15.

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