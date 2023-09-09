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  1. У світі

SpaceX здійснила ще один запуск супутників Starlink, відео

23:34, 9 вересня 2023
Ракета-носія Falcon 9 була запущена з космодрому у Флориді.
SpaceX здійснила ще один запуск супутників Starlink, відео
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Компанія SpaceX Ілона Маска здійснила черговий запуск супутників Starlink. Вивела на орбіту ще 22 апарати. Ракета-носія Falcon 9 була запущена з космодрому у Флориді США. 

Вже через 8,5 хвилин з початку операції перший ступінь Falcon-9 повернувся на Землю й приземлився на безпілотному кораблі A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані.

Як повідомляє Space, сьогодні відбувся 63-й у 2023 році запуск компанії SpaceX. Наразі Starlink складається з більше ніж 4,6 тисяч діючих супутників.

 

 

 

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