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Оцінка викладених позивачем обставин справи та доказів не віднесена до компетенції суду на стадії вирішення питання про відкриття провадження у справі, і КАСУ не передбачає конкретну форму викладу позовних вимог, - Велика Палата Верховного Суду.

Конкурс в апеляційні та місцеві суди: що відомо

Документи для участі у конкурсі на посади суддів місцевих судів необхідно подати до 16 жовтня, а на конкурс в апеляційні суди — з 15 по 31 грудня.

Відтепер для отримання коштів США для України будуть певні умови, зокрема судова та правоохоронна реформи і у сфері боротьби з корупцією, - новопризначена спецпредставник США

Спочатку Україна повинна втілювати умови – реформи, зокрема, судову та правоохоронну, а потім отримає кошти від США, - новопризначений Президентом США  спецпредставник з питань відновлення України Пенні Пріцкер.

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В резерві – 585 кандидатів на посади суддів.

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  1. У світі

Представлені в Конгресі Мексики «інопланетні тіла» назвали «трюком»

11:00, 15 вересня 2023
Міжнародна спільнота розкритикувала «інопланетні тіла» представлені в Конгресі Мексики.
Представлені в Конгресі Мексики «інопланетні тіла» назвали «трюком»
Джерело фото: Reuters
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Слухання у Конгресі Мексики щодо НЛО, на яких були представлені ймовірні останки нелюдських істот, стали об'єктом швидкої міжнародної критики. Дехто вважає це «трюком» і поставили питання офіційним особам Перу, де вперше з'явилися ці очевидно нелюдські зразки, – повідомляє Reuters.

Мексиканський журналіст і відомий прихильник НЛО Хайме Мауссан, продемонстрував політикам на слуханнях два маленьких «тіла» у футлярах. Ці об'єкти мали три пальці на кожній руці та витягнуті голови. Мауссан стверджував, що вони були знайдені в Перу в 2017 році і не мають стосунку до життя на Землі.

Крім того, Мауссан робив подібні суперечливі заяви і раніше.

Зображення та інформація зі слухань, які стали першими у своєму роді в Мексиці, викликали міжнародний інтерес, але також викликали критику.

«Вчорашня демонстрація стала величезним кроком назад у цьому питанні. Я глибоко розчарований цим необґрунтованим трюком», – заявив один із колишніх пілотів ВМС США Райан Грейвс.

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