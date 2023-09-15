Представлені в Конгресі Мексики «інопланетні тіла» назвали «трюком»

Міжнародна спільнота розкритикувала «інопланетні тіла» представлені в Конгресі Мексики.

Джерело фото: Reuters

Слухання у Конгресі Мексики щодо НЛО, на яких були представлені ймовірні останки нелюдських істот, стали об'єктом швидкої міжнародної критики. Дехто вважає це «трюком» і поставили питання офіційним особам Перу, де вперше з'явилися ці очевидно нелюдські зразки, – повідомляє Reuters.

Мексиканський журналіст і відомий прихильник НЛО Хайме Мауссан, продемонстрував політикам на слуханнях два маленьких «тіла» у футлярах. Ці об'єкти мали три пальці на кожній руці та витягнуті голови. Мауссан стверджував, що вони були знайдені в Перу в 2017 році і не мають стосунку до життя на Землі.

Крім того, Мауссан робив подібні суперечливі заяви і раніше.

Зображення та інформація зі слухань, які стали першими у своєму роді в Мексиці, викликали міжнародний інтерес, але також викликали критику.

«Вчорашня демонстрація стала величезним кроком назад у цьому питанні. Я глибоко розчарований цим необґрунтованим трюком», – заявив один із колишніх пілотів ВМС США Райан Грейвс.

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