Румунці стали свідками атаки рф на кордоні з Україною, відео

росія здійснила обстріл безпілотниками біля кордону України з Румунією.

Джерело фото: ДСНС

У вівторок, 26 вересня, росія знову обстріляла безпілотниками припортову інфраструктуру Одещини. Атака сталася біля кордону з Румунією, поблизу міста Ісакча в повіті Тулча. Через вибух румунська влада закрила митницю Ісакча, – повідомляє «Радіо Свобода».

Румунець, який перебував на українському березі Дунаю в районі Орлівки, зняв момент падіння дрона. Він кричав своїм колегам на баржі, щоб вони якнайшвидше залишили український порт: «Біжіть, він йде сюди! Ось де він впав, прямо на митницю!»

Після цього, берегова охорона вирішила закрити прикордонний пункт Ісакча через можливість нових нападів росії на територію України. Рух на виїзді був перенаправлений на прикордонний пункт Галац. Два пороми, які забезпечують переправу через Дунай, залишилися на якорі на румунському боці річки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.