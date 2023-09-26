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Нацагентством з акредитації, від якого залежить промисловий безвіз, керує російський підприємець Сергій Костюк, - ЗМІ.

Посольство США підтвердило справжність плану реформ для української влади, який передбачає перевірку суддів Верховного Суду і створення ВАСУ

США справді надали Україні перелік реформ, які передбачають створення ВАСУ як окремого суду для спорів з владою, перевірку суддів Верховного Суду, посилення САП та НАБУ, реформу СБУ, – Посольство США в Україні.

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  1. У світі

Румунці стали свідками атаки рф на кордоні з Україною, відео

11:09, 26 вересня 2023
росія здійснила обстріл безпілотниками біля кордону України з Румунією.
Румунці стали свідками атаки рф на кордоні з Україною, відео
Джерело фото: ДСНС
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У вівторок, 26 вересня, росія знову обстріляла безпілотниками припортову інфраструктуру Одещини. Атака сталася біля кордону з Румунією, поблизу міста Ісакча в повіті Тулча. Через вибух румунська влада закрила митницю Ісакча, – повідомляє «Радіо Свобода».

Румунець, який перебував на українському березі Дунаю в районі Орлівки, зняв момент падіння дрона. Він кричав своїм колегам на баржі, щоб вони якнайшвидше залишили український порт: «Біжіть, він йде сюди! Ось де він впав, прямо на митницю!»

Після цього, берегова охорона вирішила закрити прикордонний пункт Ісакча через можливість нових нападів росії на територію України. Рух на виїзді був перенаправлений на прикордонний пункт Галац. Два пороми, які забезпечують переправу через Дунай, залишилися на якорі на румунському боці річки.

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