Google транслювати російську пропаганду на Android – Bloomberg

Один з сервісів Google досі продовжує поширювати російську пропаганду, користувачам Android.

Джерело фото: admitad.com

Компанія Google заявляє, що з моменту вторгнення в Україну у 2022 році доклала чимало зусиль, щоб перешкодити путінському режиму використовувати її сервіси для поширення дезінформації. Проте широко використовуваний сервіс для Android під назвою Discover продовжує слугувати російській аудиторії для поширення кремлівської пропаганди, – повідомляє Bloomberg.

Discover з'являється у вигляді стрічки контенту в браузері Chrome на пристроях Android. Гороскопи можуть бути змішані з оглядами відеоігор і новинами, причому всі вони виглядають однаково: велика картинка і дрібним шрифтом джерело. Однак багато сайтів, які тут з'являються, мають на меті не лише банальне відволікання уваги.

У вересні Google налічував понад 200 000 щоденних переходів на пропагандиське медіа «Царьграда», яким керує Костянтин Малофєєв, російський бізнесмен і союзник кремля, проти якого США та Євросоюз ввели санкції за його роль у розпалюванні проросійського насильства в Україні задовго до повномасштабного вторгнення.

В Discover регулярно з’являються й інші прокремлівські ЗМІ.

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