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Пропалестинські мітинги вийшли з-під контролю: Берлінську синагогу закидали «коктейлями Молотова», відео

14:22, 18 жовтня 2023
Сенатор внутрішніх справ Спрангер бачить атаку мітингувальників як загрозу «основам співіснування».
Пропалестинські мітинги вийшли з-під контролю: Берлінську синагогу закидали «коктейлями Молотова», відео
Джерело фото: Tagesspiegel
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У столиці Німеччини Берліні з минулої ночі і по зараз тривають пропалестинські мітинги. Раніше учасники неодноразово нападали на правоохоронців. Мітингувальники напали на берлінську поліцію з камінням, пляшками та петардами. Правоохоронці дають відсіч водометами, – повідомляє Tagesspiegel.

Палаючі вуличні барикади тимчасово звели на Зонненалле, Паннірштрассе та Вайхсельштрассе. Берлінська пожежна служба заявила, що горять барикади, електросамокати та дитячий майданчик.

«На Зонненалле багато молодіжних груп продовжують кидати піротехніку та пляшки в поліцейських. Неодноразово використовували водомет. Ситуація все ще не під контролем», – повідомили в поліції.

Крім того, двоє невідомих кинули дві пляшки з «коктейлем Молотова» в будівлю на Брунненштрассе в Берлін-Мітте, де розташовані різні єврейські установи. Проте, за даними поліції, «коктейлі Молотова» не потрапили в будівля. Дві пляшки з палаючою рідиною лише відлетіли на тротуар, де їх розбили та загасили.

Нагадаємо, у країнах Близького Сходу спалахнули протести після удару по лікарні в Газі.

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