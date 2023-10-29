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Усик дивився бій Ф'юрі проти Нганну разом із Кріштіану Роналду, відео

13:30, 29 жовтня 2023
Камери зафіксували реакцію Усика на бій Ф'юрі проти Нганну.
Усик дивився бій Ф'юрі проти Нганну разом із Кріштіану Роналду, відео
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На світовій боксерській арені в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі з Великобританії (33–0–1, 24 KO) здобув перемогу в бою проти екс-чемпіона UFC з Камеруну, Франсіса Нганну.

Український боксер та чемпіон світу Олександр Усик перебував на трибунах і спостерігав за боєм разом із португальським футбольним суперзіркою Кріштіану Роналду. Кріштіану Роналду виступає за саудівський клуб «Аль-Наср», і разом з Усиком вони вболівали за Тайсона Ф'юрі.

Al Nassr Zone зафіксувало на відео реакцію Усика на бій.

Бій дивилися багато інших видатних гостей та знаменитостей світу спорту: легенди боксу, такі як Майк Тайсон і Менні Пакьяо, а також футбольні зірки, серед яких Луїш Фігу і Роналдо з Бразилії.

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