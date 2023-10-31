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На Геловін у Білому домі Ентоні Блінкен одягнув сина у костюм Зеленського, а доньку — в кольори українського прапора, фото і відео

13:57, 31 жовтня 2023
Син держсекретаря США був вбраний у світшот хакі з українським тризубом, а донька була у сукні синього кольору і з жовтою хусткою на плечах.
На Геловін у Білому домі Ентоні Блінкен одягнув сина у костюм Зеленського, а доньку — в кольори українського прапора, фото і відео
Фото: GETTY IMAGES
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Держсекретар США Ентоні Блінкен з дружиною та дітьми відвідав вечірку з нагоди Геловіна, яку традиційно влаштовує Білий дім. 

На заході американський лідер Джо Байден був у звичному для себе діловому костюмі, а перша леді Джилл Байден перевтілилась у кішку. 

Свято відвідало подружжя Блінкенів зі своїми двома дітками. Син держсекретаря США був вбраний у костюм Президента Володимира Зеленського — світшот хакі з українським тризубом, а донька у костюмі Україна — сукні синього кольору із хусткою на плечах жовтого кольору.

На вечірку завітало близько 8 тис. гостей, серед яких були учні місцевих державних шкіл.

Діти впливових політиків, сімей військовослужбовців, мешканців місцевих районів, а також учні державних шкіл у святкових костюмах отримували солодощі від перших осіб країни.

 

 

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