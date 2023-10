На Геловін у Білому домі Ентоні Блінкен одягнув сина у костюм Зеленського, а доньку — в кольори українського прапора, фото і відео

Держсекретар США Ентоні Блінкен з дружиною та дітьми відвідав вечірку з нагоди Геловіна, яку традиційно влаштовує Білий дім.

На заході американський лідер Джо Байден був у звичному для себе діловому костюмі, а перша леді Джилл Байден перевтілилась у кішку.

Свято відвідало подружжя Блінкенів зі своїми двома дітками. Син держсекретаря США був вбраний у костюм Президента Володимира Зеленського — світшот хакі з українським тризубом, а донька у костюмі Україна — сукні синього кольору із хусткою на плечах жовтого кольору.

На вечірку завітало близько 8 тис. гостей, серед яких були учні місцевих державних шкіл.

Діти впливових політиків, сімей військовослужбовців, мешканців місцевих районів, а також учні державних шкіл у святкових костюмах отримували солодощі від перших осіб країни.

Blinken's children were dressed as Zelensky and Ukraine for Halloween.



That's the only treat Ukraine gonna get this year#UkraineRussiaWar #Zelensky #IsraelPalestineWar #Gaza_Genicide #Blinken pic.twitter.com/Iyvg65JnHp